L’any 2009 vaig preparar una de les meves primeres conferències i la vaig titular Ser emprenedor és qüestió d’actitud, i vaig tenir la sort de realitzar-la per diversos punts de la geografia espanyola durant dos o tres anys. Eren altres temps…

Fa unes setmanes, fent una classe de comerç electrònic, un alumne va explicar el seu projecte en menys de dos minuts. Va aconseguir l’atenció de tots els presents com si fos un elevator pitch. Va aconseguir gairebé la perfecció a l’explicació del seu model de negoci. Tenia claríssima la seva idea, havia estudiat i definit els punts i els processos que havia de seguir i a més tenia calculada cada paraula de la seva explicació. Tot mil·limètric, espectacular… de 10.

Però va acabar formulant la pregunta que no deixa dormir: què és el que necessito per començar? La resposta d’un dels seus companys va ser: «Però si ho tens tot, és claríssim… només et falta fer el primer pas».

Com més emprens, més sabràs

Fa uns anys vaig escoltar Bill Aulet, director del Martin Trust Center for MIT Enterpreneurship i professor de Sloan School of Management del MIT, dir que ser emprenedor queda ‘guai’. I els informes indicaven per aquell temps que el 20% de les persones aspiraven a ser emprenedores abans de treballar en altres empreses, però sovint desconeixien el que comportava ser emprenedor. Per a molts, el motiu era generar més llocs de treball en el futur.

És per això que hem d’ensenyar a les persones a ser emprenedores, no serveix només el missatge. La pregunta seria: es pot aprendre a ser emprenedor? Aulet deia que com més vegades emprenguis, millor emprenedor seràs. Totalment d’acord, ja que com més vegades repetim alguna cosa, més experiència tenim perquè l’experiència no és qüestió d’anys, sinó de repeticions.

També fa anys, el meu fill feia una assignatura d’emprenedoria i recordo que jo vaig mostrar interès per saber què li ensenyaven. No quedava gaire clar quins eren els objectius d’aquest contingut, perquè a l’hora d’emprendre hi ha diverses opcions i el context és molt més complicat del que sembla a primera vista.

En projectes o empreses tradicionals es preparen anàlisis i estudis que defineixen la viabilitat i la rendibilitat. En projectes nous d’emprenedors, aquesta fase d’estudi és molt més difícil, ja que acostumen a ser iniciatives disruptives i innovadores de les quals gairebé no es disposa de dades.

Quatre característiques de tot emprenedor

Al meu entendre, per ser emprenedor es requereixen quatre punts indispensables i intransferibles, que afegits als estàndard portaran que els moments es visquin de manera diferent.

1. El somni

Tot comença amb un somni. No hi ha ningú al món que no tingui un somni, per petit que sigui. Aquest somni és un objectiu en moviment i és conseqüència d’una idea, la teva idea.

Somia despert i en gran. Aquesta idea de negoci que has pensat i analitzat provoca una il·lusió i es converteix en un projecte de vida amb destinació final. Si aquestes il·lusions en forma de pensaments i sentiments les sumes a un desig ardent d’aconseguir-ho, el teu somni no et deixarà dormir, perquè és teu i de ningú més.

2. El compromís

El compromís és part de nosaltres mateixos, és un acord formal entre tu i els teus somnis o objectius. La vocació i fins a l’obsessió (en alguns moments) us portaran al destí final del vostre somni. La dedicació i la disciplina aplicada dia a dia amb esforç, responsabilitat i organització per executar un pla d’acció són les peces claus per aconseguir-ho.

El pla és important, però ho és més el compromís que adquireixes per posar-lo en marxa. Això et crearà uns hàbits diaris per avançar cap a uns millors resultats, que t’ajudaran a continuar avançant cap a més qualitat professional.

3. L’actitud

Es tracta de ser un optimista permanent, creure en tu i en les persones que t’acompanyen en aquest viatge. L’actitud és allò que t’ajudarà a assolir el punt anterior i arribar el primer al destí. Però és cert que el compromís va acompanyat d’aptituds (coneixements) per fer front al dia a dia.

Quan aconseguim l’habilitat, es genera una experiència que si repetim i repetim incrementa la confiança personal necessària per continuar endavant. Les persones altament creatives i innovadores han arribat a aquest punt.

4. La passió

Una de les frases que m’acompanyen des de fa anys i que molts n’haureu sentit és: «La vida és passió, la resta és una pausa». Posa tota la passió del món. Quan vius un projecte amb passió, adoptes una altra actitud, aconsegueixes el compromís necessari i finalment aconsegueixes els teus somnis.

Quan ets conscient del que fas i per què ho fas, aconsegueixes un equilibri de la teva vida personal i professional, i en aquest punt pots aconseguir la felicitat. És aquí on el vocabulari i les imatges mentals hi tenen un paper determinant.

Com a emprenedor penso que, a diferència del que passava anys enrere, actualment hi ha altres factors que ajuden a avançar a més o menys ritme els emprenedors, com ara la situació econòmica mundial, l’adaptació als canvis tecnològics de la quarta revolució industrial, etc.

Però el que està demostrat és que els quatre punts anteriors continuen acompanyant les persones més emprenedores, disruptives i innovadores del nostre país.