És possible que en les vostres xarxes socials des de fa prop de dues setmanes hàgiu vist gent, la majoria dels Estats Units, amb les Apple Vision Pro. A Andorra, però, s’ha pogut veure un dels youtubers més importants de parla espanyola amb aquestes ulleres pel carrer.

Les Apple Vision Pro són les noves ulleres de realitat virtual de l’empresa dels Estats Units, que van sortir ara farà aproximadament un parell de setmanes. Amb aquestes, però, si te les poses, pots fer vida normal, ja que posades veus ‘la realitat’, però a més tens uns paràmetres en què pots anar obrint directament diferents finestres ‘a l’aire’. Així doncs, és com si portessis un ordinador als ulls i poguessis obrir sense la necessitat de fer servir un altre dispositiu mòbil totes les aplicacions que volguessis.

Tot i que he de reconèixer que, com a persona que des de petita li agrada la tecnologia, i, per tant, des d’un principi em va cridar l’atenció sobretot el funcionament d’aquestes, el cert és que no som totalment conscients de com pot afectar a les persones que la facin servir, ni a les relacions personals. I és que moltes de les ulleres de realitat virtual, i aquestes sembla que no és l’excepció, al cap de portar-les durant una estona et pots començar a marejar. Així ho va dir el youtuber Rubius al seu blog, en què es va proposar estar 24 hores amb les ulleres posades.

L’streamer, a més, va sortir una estona al carrer amb les ulleres, i es va passejar per l’Avinguda Meritxell amb elles mentre les feia servir. Tot i això, no és l’únic. Durant aquests dies hem pogut veure a diferents influencers del món de la tecnologia fer unboxings i reviews. Fins i tot tenint relacions comunicatives amb familiars i amics, com dinars o passejos.

I és aquí quan em ve al cap: fins on ha d’arribar la tecnologia? Quan quedem amb algú segurament tots hem dit allò de «no toquem el mòbil mentre estem a taula». I és que hem d’aprofitar aquell temps de qualitat que ens donen aquelles persones estimades perquè, la major part de les vegades, les persones o les interaccions que tenim a partir d’una pantalla no són reals. I si ho són, també són amb les que has quedat per fer aquell cafè o anar a fer un tomb.

D’altra banda, les xarxes socials també han ensenyat a gent passant un pas de zebra amb les ulleres, estant al metro o fins i tot dins del cotxe conduint. I és que aquestes imatges que ens han arribat semblen extretes de la sèrie de televisió Black Mirror, en què la tecnologia ens atrapa i quedem atordits per aquesta. La tecnologia ha de servir per ajudar-nos durant el dia a dia, però en cap cas deixar que aquesta controli la major part de la nostra vida.