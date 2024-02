Els temps evolucionen i donen pas a noves tecnologies i noves formes de relacionar-nos. Tots aquests avenços en un principi ens havien de fer la vida més feliç. Malgrat tot, des que vivim tots connectats mitjançant Internet, hem creat fortes dependències i mals estils de vida. Aquests estils de vida han portat la societat a patir grans problemes a nivell mental i físic.

La dependència i la mateixa addicció a les noves tecnologies i xarxes socials ens ha portat a una societat que cada vegada mostra tenir més problemes físics amb el sobrepès o obesitat. Cada vegada es registren més i més casos de persones amb trastorns alimentaris, i cada vegada creix el nombre de persones que pateix algun problema psicològic.

El problema de rerefons és la poca acceptació a escenaris complexos que tenen les generacions que venen. S’ha crescut en un ambient molt protegit i poc exigent, en què qualsevol complicació o situació difícil suposa un repte tant fort que es generen situacions d’estrès de primeres. Si sumem aquest fet a què la gent té una tendència a fer autodiagnòstics cada vegada que pateix alguna incomoditat, tenim l’equació perfecta per a ser de les pitjors generacions.

Ara bé, les addiccions que deriven d’un ús excessiu de les noves tecnologies poden generar una dependència. Aquesta dependència pot generar comportaments molt variats i extrems.

Deixant de costat l’alcohol, l’addicció per part dels adolescents i joves a la pornografia i continguts sexuals pot portar a comportaments masclistes per un costat i desconnexió i desafecció per l’altre. Per molt que parlem dels temes sexuals a les aules i s’organitzin tallers, no s’arriba al nivell d’Internet. Qualsevol jove d’avui en dia té accés a més contingut sexual i visual que qualsevol rei de qualsevol època anterior a la nostra. Aquest fet fa que un jove tingui en 15 segons més satisfacció immediata i renunciï a connectar amb persones del seu entorn. Una desconnexió emocional que pot arribar a ser causant de comportaments possessius i poc respectuosos amb les dones.

El mateix passa amb l’educació. Les intel·ligències artificials tenen la capacitat de suplantar el treball dels alumnes amb molta facilitat. La dependència que tenen certs alumnes a les tecnologies és tant abismal, que molts d’ells ja no poden treballar sense un dia d’Internet.

Perdem gran part del nostre temps a consumir informació inútil i res productiva en xarxes com TikTok i creem una dependència per a distreure’ns. A la vegada gran part de la societat jove té una dependència massiva a l’atracció o validació externa. Xarxes com Instagram, X, Facebook, Snapchat... generen una dependència emocional jove a la validació constant. Són esclaus de la societat moderna.

Totes aquestes addiccions que donen satisfacció a curt termini ens allunyen completament de la nostra humanitat, de les nostres capacitats reals que tenim i no desenvolupem. Cada cop estem més lluny del que ens envolta i cada cop tenim més coneixement acadèmic, però perdem l’espurna de la nostra ànima, estem desconnectats de tot allò que ens defineix com a humans. En definitiva, tenim la biblioteca de coneixement més gran de la nostra història, però ni tenim bibliotecari que ens dibuixi un camí, i tenim el cap ple de coneixement poc útil.