Aquesta setmana s’ha celebrat al Consell General la Lliga de Debats, on alumnes de secundària i Batxillerat han exposat els seus arguments sobre la Intel·ligència Artificial i els efectes que pot tenir en la humanitat.

La IA s’ha convertit en una força omnipresent que mica en mica va introduint-se en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Tens una Alexa o un Google Home? Que còmode és arribar a casa i que el llum s’encengui sense haver d’anar a prémer l’interruptor! Tot i que les seves aplicacions prometen millores crec que cal aturar-nos un moment i fer una reflexió sobre els avantatges i desavantatges que ens pot comportar un ús desmesurat -o un mal ús- de la Intel·ligència Artificial.

Que la Intel·ligència Artificial té moltes funcionalitats avantatjoses és innegable, com el processament d’enormes quantitats de dades de manera eficient i ràpida que permeten la automatització de tasques i càlculs que ens alliberen molt de temps per a destinar-los a feines més creatives i innovadores o, simplement, a descansar i gaudir de moments d’oci personal.

Però com passa amb tot, aquests avantatges també comporten coses dolentes. Mentre que en molts sectors la IA pot ajudar al desenvolupament i la optimització, un dels aspectes que més preocupa és el de l’ocupació. Fins a quin punt la Intel·ligència Artificial ens pot treure la feina? Pel que em consta, cada vegada són més les empreses i particulars que aposten per la IA per sobre de, per exemple, professionals com els dissenyadors gràfics, que malauradament estan veient com aquesta eina els hi està arravatant el volum de la seva feina.

Per altra banda, la IA ha emfatitzat un dels problemes més seriosos i la qual moltes vegades no en som conscients: la privacitat i la seguretat de les dades. Hem passat de dir “sí” a les famoses cookies i a llarguíssims termes i condicions a, a més, fer-ho amb tot allò que suposa l’ús de la Intel·ligència Artificial. Cada vegada és major el risc de violacions de la privacitat i de la manipulació de les dades amb finalitats malintencionades i de perdre l’abast de les nostres dades privades.

En aquest sentit, comença a ser urgent establir regulacions i polítiques que protegeixin els drets individuals, promoguin la transparència i garanteixin la responsabilitat en l’ús de la IA, així com invertir en formació i educació per al desenvolupament de competències digitals. No podem permetre notícies com les que ens donaven aquesta setmana sobre el mal ús de la Intel·ligència Artificial amb menors d’edat.

En resum, IA sí, per tots els avantatges que ofereix, però amb precaució i fomentant la seva regulació des de les institucions públiques i educatives per poder utilitzar-la de la manera més adequada i coneixent els riscos que aquesta pot comportar.