Joan Jiménez

Aquest serà el meu últim article d’opinió pel Periòdic d’Andorra i com a redactor d’aquest mitjà. En els pròxims dies, posaré punt final en aquesta etapa que va començar un 8 de febrer del 2023.

Tot i no ser periodista de formació, des del minut zero he tractat d’aportar en els meus articles els meus coneixements i la meva passió per la política, nacional i internacional, per explicar la realitat de la forma més objectiva, analítica, entretinguda i interactiva possible. A més, també he tingut el plaer de narrar-los els esports, una experiència que he gaudit en gran mesura.

En aquestes darreres paraules, m’agradaria encoratjar a vostè, estimat lector, a seguir interessant-se per la connexió entre el país i el què passa fora de les nostres fronteres, ja que des d’aquí he tractat d’explicar el perquè de tot allò que passa fora d’Andorra, quina relació té amb nosaltres i què es pot aprendre d’això, perquè sempre es poden aprendre coses del que passa fora d’aquestes muntanyes.

Sovint m’han dit que aquesta mena d’aspectes no interessen a la majoria de la gent. Però vostès m’han demostrat que no és veritat, els estaré sempre molt agraït per això i els animo a continuar seguint amb interès els afers exteriors.

M’agradaria agrair també a tot l’equip d’El Periòdic d’Andorra que m’ha acompanyat en aquesta etapa, on he pogut enfortir-me i entrenar-me per afrontar els nous reptes en els quals m’endinsaré. Gràcies i que tinguin bon dia i bona hora.