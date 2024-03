Natalia Mena

Aquesta setmana el Periòdic ha realitzat un gran salt de transformació en la seva història, entenen que el món està vivint un «tsunami» d’innovacions i que aquestes ens afecten d’una manera significativa en la nostra manera de treballar, de relacionar-nos i d’involucrar-nos en el nostre entorn. Per aquest motiu tot i que a vegades costa prendre decisions dràstiques i deixar anar, és necessari així com recomanable fer-ho, per poder adaptar-nos de la forma més eficient, rendible, eficaç i sostenible possible a les noves tendències i dinàmiques que reclama el mercat.

En moltes ocasions aquestes modificacions com les que hem experimentat en el nostre mitjà en aquests darrers dies comporten; neguit, nerviosisme, incertesa, perquè ens aboquen a sortir de la nostra zona de confort, produint un cert desconcert que impregna l’ambient laboral, respirant una calma tensa, que evidència que en general els equips no se senten còmodes alhora d’abordar aquest tipus de situacions, per això és molt important que les acollim amb una obertura natural així com amb una mentalitat amplia de mires i positiva, per interioritzar dins la cultura organitzacional que les mutacions, les reformes i les evolucions són bones i no pas una amenaça. Es tracta d’incorporar-ho a la nostra idiosincràsia com una oportunitat d’aprenentatge, de creixement professional, d’enfortiment personal i d’adaptació a les circumstàncies, procurant ser flexibles alhora que versàtils, perquè sigui un procés engrescador i il·lusionant, en comptes d’un patiment absolutament inútil. El dolor és inevitable, però el sofriment és opcional i no sé per quin joc d’ous en general la gent tria el drama. El canvi i les novetats per a moltes persones dins de les empreses els resulta aterridor, perquè trenca amb l’statu quo amb el que es manejaven i perquè senten que perden el control, que és quelcom que no han tingut mai, però que imaginàriament així com equivocadament pensen que si, per aquesta raó la gestió del desenvolupament cap a la modernitat, el progrés i la reinvenció és capital, per ajudar-nos a orientar així com canalitzar les nostres capacitats, habilitats i emocions en la direcció correcta alhora que favorable tant per nosaltres mateixos i el nostre benestar com pel de la companyia.

Per tant, el primer pas per poder adquirir aquesta perspectiva és l’acceptació, a continuació prendre una actitud proactiva, per absorbir com esponges tot allò que tingui a veure amb l’estrenat funcionament, comprendre que es fa per bé i en benefici de la majoria i partir d’aquí saber en quina direcció anem a la vegada que en què ens volem convertir, assumir aquesta conducta ens presentarà una pista llana en la qual podrem córrer lliurement i assolir tots els èxits que ens proposem. Ja ho va dir Darwin «No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor respon al canvi».