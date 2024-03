La notícia del Rei de l’Only Fans pot ser només la punta visible de l’iceberg. De fet, podem vincular dita notícia amb la presentació de l’Acord d’associació.

Totes les campanyes de comunicació, siguin en eleccions o no, han de tenir un sentit i una estructura per tal de transmetre un missatge. En el cas de l’Acord, no hi ha cap estratègia, la visió de país que es mostra amb l’Acord es difosa i no dona cap seguretat als andorrans.

Tots els assessors en comunicació treballen des d’una perspectiva, una idea o visió que ha de tenir un projecte. En primer lloc, cal mencionar els temes més importants de l’Acord d’associació, de forma clara i simple. En segon lloc, cal una persona i figura que representi dit Acord, una figura impactant i que tingui un carisma. I, en tercer lloc, cal una llarga i permanent campanya. Bé, potser aquest sí que s’està donant, però a mesura que passa el temps, més dubtes hi ha i més complexes són.

Com que no hi ha una visió de país amb l’Acord d’associació, la gent crea diferents visions que poden ser errònies o no, però difonen el missatge. Missatge que és ocupat amb notícies com la del Rei d’Only Fans.

De fet, des de l’anunci de l’Acord, més notícies sobre problemes de lloguers, més notícies sobre youtubers i influencers i més notícies sobre especulacions i dificultats es plantegen a l’agenda pública.

Es mostra un camí incert, sense un lideratge sòlid i poca transparència. De moment, tenim tots els ingredients perquè tot surti malament, tant com si guanya el si com si guanya el no.