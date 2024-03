La lectura és la clau prodigiosa de la informació, de la cultura, del món de la ficció, de la fantasia. Està a l’abast de tots els nens, però cal saber impulsar-los perquè hi puguin arribar.

La importància de la lectura en els nens és tan gran que els seus beneficis es reflecteixen a l’hora d’estudiar i adquirir coneixements. La col·laboració dels pares és necessària per impulsar el procés d’aprenentatge i per aconseguir que els nens aprenguin quin és el plaer de llegir.

Hi ha una tasca familiar de preparació extremadament important abans que els nens aprenguin a llegir. El més recomanable és que els nens contacten amb la lectura a partir d’un any aproximadament. A aquesta edat tan primerenca cal utilitzar contes amb grans imatges i poc text, que s’aniran complicant a mesura que creixen les habilitats del lector. Val la pena utilitzar temps per llegir i explicar històries als nens, perquè els efectes poden ser molt positius, tant a curt com a llarg termini.

A més, la lectura enriqueix les relacions entre adults i nens. Dins d’aquesta relació màgica, el pare i la mare són els encarregats de meravellar el seu fill amb un llibre i de descobrir-li els mons sorprenents que amaga. Aquests moments de lectura són molt gratificants i estan envoltats de gran afectivitat. Per tant, reserva uns minuts abans de dormir, per obrir un llibre i ensenyar als teus fills la màgia que tanquen les seves pàgines.