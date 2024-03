Recordo que quan era petita i volia que em deixessin fer alguna cosa que jo ja intuïa que no era del grat dels meus pares, jugava amb ells. Anava primer a la meva mare i li demanava. La resposta, ja esperada, era “això millor pregunta-li al teu pare”. Aleshores acudia a ell i em demanava “no sé, pregunta-li a la teva mare”. I és quan jo aprofitava i deia un "la mama m'ha dit que si!", a lo que ell em deia, "si la mama ha dit que si..." Després només restava anar a la meva mare i dir-li, "el papa diu que d'acord!". I en moltes ocasions, no totes, aconseguia el que volia. Quina era la meva tàctica? Jugar amb què els meus pares no parlessin del tema. Això no valia per a tot, especialment si eren coses molt importants, però per moltes altres la tàctica em funcionava. Analitzant ara els meus procediments d'infantesa, la clau estava en el fet que els meus pares no ho parlaven tot amb antelació i no sempre estaven d'acord, i això em permetia tenir una estratègia per assolir els meus interessos.

I és evident que no tot es pot parlar amb antelació, de fet hi ha circumstàncies que no sabem que es donaran fins que apareixen, ni tot val la pena parlar-ho. Però sí que és important establir acords en alguns punts de la criança, amb la finalitat que hi hagi harmonia i respecte en el nucli familiar.

Per mi un dels aspectes més rellevants en l'educació des de la parella, és no desacreditar-se mai, especialment quan tenim el fill o la filla davant. Perquè ja sabem que la personalitat de cadascun dels progenitors és un grau de complicació a l'hora d'educar i que en algunes ocasions cadascú té una visió diferent de criar els fills. I normalment això no passa amb les línies principals, perquè normalment els valors d'una parella són compartits, però sí en petites qüestions que sorgeixen en el dia a dia. Probablement, es tracta de qüestions que un no li dona importància, però pels fills es tracta d'aprendre que el que diu el pare, o la mare, no sempre és d'obligat compliment, perquè fins i tot, l'altra membre de la parella no hi està d'acord. En aquests casos el que s'ha de fer és donar la raó a qui ha donat les indicacions, i quan el fill no estigui present fer un obligat intercanvi d'opinions, i considerar ambdues postures o l'equilibri d'aquestes. I profunditzant una miqueta més, cal no ser egoista i donar-li una miqueta més de valor al pensament del progenitor que passa més temps amb els fills al final del dia.

Si bé ser parella no implica que necessàriament s'hagin de compartir els mateixos punts de vista en tot moment, encara més, ser diferents també pot aportar molt de positiu als fills, hi ha alguns punts en l'educació d'un fill en els que no es pot discutir mai. Aquests punts cal parlar-los i arribar a un acord en tots els casos. La llista podria ser variable i tot l'extensa que la parella consideri, però els punts més rellevants que hauríem de considerar (i cito per ordre cronològic) podrien ser la lactància materna, l'escolarització, la son de l'infant, el paper de la família i la conciliació familiar i laboral. Hem, de pensar que l'objectiu principal és el bé dels nostres fills, i per això la comunicació entre els adults és necessària.

Així tot i que els estils dels pares siguin diferents, un sigui més proper i un altre més distant, si els acords principals estan preestablerts, l'objectiu serà el mateix, indiferentment de la forma en què cadascú el transmeti.

I avui acabarem amb una frase d'en Haim Ginott, professor d'escola, psicòleg infantil i psicoterapeuta i educador de pares, que diu que "Els nens són com a ciment fresc, qualsevol cosa que caigui sobre ells deixa una empremta".