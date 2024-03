Natalia Mena

No és cap novetat que tot i que s’han superat certs tabús del passat alhora que hi ha un major accés a tota mena d’informació, l’educació respecte a les relacions íntimes és pobre i deixa molt a desitjar, essent bàsicament acotada a les explicacions de la funció reproductiva o sense anar més enllà de xerrades per prevenir les malalties de transmissió sexual i els embarassos no volguts, en un intent de sensibilitzar a la població de la necessitat d’utilitzar preservatius o anticonceptius, que evidentment són coneixements que estan molt bé, però absolutament insuficients, si es vol gaudir d’una vida sana, plena i equilibrada en aquest sentit. De manera que s’està lluny d’aprofundir en el veritable objectiu d’aquestes pràctiques, que és aconseguir una connexió real amb tu mateix o amb una altra persona, intercanviant plaer i tota mena d’afectes, que contribueixen al nostre benestar físic i mental, millorant l’estat d’ànim així com l’autoestima, alliberant estrès, potenciant el sistema immune o enfortint vincles emocionals, encara que aquests no siguin imprescindiblement amor, una creença bastant arrelada en la nostra cultura, que com a concepte idíl·lic o romàntic òbviament és un plus, que aporta una enorme satisfacció, però que no té perquè ser imperatiu. Si a la deficient formació en aquest aspecte, li sumem la velocitat així com la inèrcia amb la qual es viu actualment en l’era de la distracció massiva, observem que en general els moments de luxúria solen ser pocs i de baixa qualitat, potser aquest és un dels factors pels que molts passegen la seva existència amargats i frustrats o perquè se succeeixen conductes d’assetjaments o d’agressions lamentables, per una mala interpretació incorporant comportaments erronis, deguts precisament a la manca de pedagogia en aquesta àrea. Mindfulsex és una tècnica que promou explorar a la vegada que comprendre el nostre cos, dedicar-li temps sense importar l’edat, la condició o el context vital en el qual ens trobem i sobretot defensa la concentració en el present, focalitzant tota la nostra atenció a l’hora de mantenir sexe amb nosaltres mateixos o amb la parella, sense pensar en cap altra cosa; ni feina, ni nens, ni ocupacions domèstiques, ni preocupacions, ni angoixes pròpies de la quotidianitat, tan sols robant una petita estona a la jornada per relaxar-nos. Es tracta d’un exercici, que es pot convertir en un gran aliat, per enriquir el nostre estil de vida, aprofitant l’experiència de forma agradable, saludable i gratificant. Aquest paradigma anima a buscar espais de distensió en el nostre dia a dia i a què es faci creant un clima adequat amb; llum tènue, espelmes aromàtiques, música ambiental i tot el que considerem que pot ajudar a augmentar les sensacions al màxim. Per què si ens preparem tant per córrer una marató, per ser pares, per estudiar una carrera, per reciclar-nos professionalment, no adquirim un aprenentatge, pel que fa a la nostra intimitat i ho confiem tot a la sort dels nostres instints més bàsics?