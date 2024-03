Dissabte passat vaig anar al CAEE per assistir a la tertúlia sobre art que van organitzar basada en el nu i que s’insereix dins de l’exposició ‘El cos desvelat. El nu a la contemporaneïtat’. A més, l’acte anava acompanyat d’un petit vermut. L’artista convidat en aquesta primera edició va ser Joan Canal amb la seva obra ‘Ritu’, una performance en què sortien un bon nombre de persones nues tapant-se només la cara amb unes màscares de pedra treballades pel mateix artista per tal de posar les obertures als ulls, una boca i uns forats per lligar unes cordes per poder subjectar-les. L’artista ens va explicar com va compondre la seva obra, d’on va néixer la idea i una cosa que em va sorprendre molt: que la va fer just passada la frontera d’Andorra, no dins del país amb seguretat per por de ser recriminat tant ell com tots els participants per fer alguna cosa que jo considero molt normal.

Per descomptat, encara que una mica ràpid, vaig tenir temps per donar una ullada a l’exposició que presenta quadres de grans artistes com Matisse, Picasso... Les obres que més em van agradar van ser els cartells industrials alguns dels quals resultaven molt suggestius.

La veritat és que va ser una bona experiència i intentaré, sempre que les meves obligacions m’ho permetin, assistir a les edicions següents. També ho he de reconèixer, va cridar la meva curiositat, ja que no havia vist mai nus a l’obra d’autors andorrans o residents a Andorra.