Finalment, sí que vaig poder fer la meva escapadeta de dos dies a Segòvia. El temps com a molts altres llocs d’Espanya no acompanyava i es van suspendre les dues processons del matí: el Via Crucis Penitencial i la Processó del Sant Crist dels Gascons. Però ho vaig substituir per altres activitats com visitar l’Alcazar i com sempre la gastronomia. No obstant això, sí que es van poder realitzar les de la tarda i la nit, encara que una mica mulladetes.

Al migdia vam dinar judiones de la Granja, pedrers de Xai i cochifrito i per descomptat vam acabar amb una rosta de Santa Teresa.

A la nit el menú segovià amb el garrí. Ah! I, per cert, al final vaig tastar el ponx segovià. El dissabte vam anar a veure el Palau de la Granja de Sant Ildefons. El que em va agradar més van ser els seus immensos jardins plens de fonts i amb una plaça que unia tots els camins (8 en total) i amb el mateix nombre d’estàtues entre elles una d’Hèrcules amb el cap del lleó de Nemea en una mà. Una veritable meravella. A més, dissabte vam acabar la jornada amb unes copes a un pub.

El Diumenge vaig veure la processó que més em va agradar. Era petita, però portava una imatge de Crist ressuscitat a la qual acompanyaven sis guàrdies civils i que va passar envoltant tota la plaça Major.

Amb aquesta escapada vaig completar el meu recorregut per Segòvia. Ja he estat tres vegades i ja només tornaré alguna vegada de pas només a dinar. Però val la pena visitar aquesta ciutat.