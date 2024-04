Per primer cop a la història de la humanitat, l’obesitat i el sobrepès suposen una preocupació més gran que la fam. Uns missatges polítics mal interpretats poden portar a societats a molts problemes de salut.

Occident té moltes crisis, una d’elles és la salut mental i física. Aquestes dues, molts cops, estan relacionades. Quins són els elements que comporten aquest deteriorament físic i mental de la societat?

En primer lloc, és un problema cultural. Vivim en un moment en el qual tenir uns mals hàbits alimentaris estan ben vistos o, fins i tot, premiat a escala social. Consumim molts productes processats i sucres que són completament innecessaris.

En segon lloc, una sèrie de missatges contradictoris i ideologies polítiques poden mostrar certa apologia als mals hàbits alimentaris. Una mala interpretació del famós body positive ha acabat causant una onada de persones que justifiquen una malaltia com la mateixa obesitat o el sobrepès.

Si a tot això li sumem una falta d’exercici físic i constant, doncs tenim la fórmula perfecta per a ser propensos a la diabetis, a problemes respiratoris i a problemes cardiovasculars. Problemes físics que comporten a tenir greus problemes mentals.

Tant l’exercici físic com una bona alimentació són la clau per a tenir un cos equilibrat i sa. Aquest cos en bon estat serà més productiu, tindrà més energia i descansarà millor. En definitiva, un cos saludable i més productiu elimina probabilitats de patir problemes de salut mental.