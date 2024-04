És un comportament que sempre ha existit, consumir drogues prèviament o paral·lelament a l’acte sexual, només que actualment, amb les químiques s’ha tornat perillós. Les conseqüències van des de tenir un ictus fins a un atac de cor, és a dir, la mort està més present que mai.

En un principi la persona consumia alcohol, Viagra, cocaïna o inclús drogues psicodèliques, però, ara també li afegeix les sintètiques, substàncies desinhibidores o estimulants. Així doncs, el resultat combina perfectament amb les ganes de perdre la vergonya o de prorrogar l’acte sexual, que duri més temps.

S’ha de dir que no només hi ha una parella, hi ha vàries perquè és una orgia, i per això mateix, l’interès a aguantar més temps, per practicar sexe amb més gent i les vegades que facin falta. Habitualment, es troben a través de les xarxes socials, marquen un dia i lloc i es reuneixen tots, però, malauradament, aquesta droga química és creada la gran majoria de vegades en laboratoris clandestins i, per tant, el consumidor final no sap què està prenent realment. Pot ser creu que està consumint LSD i està prenent una barreja de mata-rates amb benzina i així, amb totes aquestes substàncies perquè, no hi ha un control de qualitat d’inspecció darrera d’elles.

Igual que la manera de consumir-les: es poden esnifar, fumar, beure, empassar o injectar i aquesta última encara que sigui la més potent perquè va directament al reg sanguini, no hem d’oblidar que si es comparteix la xeringa, el contagi de malalties mortals és quasi inevitable.

Després, l’estat mental també queda danyat perquè la persona s’ha tornat addicta tant a les substàncies com a la mateixa conducta sexual i malauradament, li és impossible deixar de consumir. Ha relacionat el plaer de l’acte sexual amb el consum previ de les drogues i sense elles, no està motivada per mantenir relacions sexuals o simplement, el seu organisme no s’activa.