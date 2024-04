Bitcoin és una criptomoneda revolucionària que ha generat un interès massiu en els últims anys. Mentre molts es fixen en el seu preu i volatilitat, el veritable valor de Bitcoin rau en la seva tecnologia i en el protocol en el qual es basa.

En primer lloc, utilitza la tecnologia Blockchain, una forma descentralitzada de mantenir un registre de les transaccions en la seva pròpia plataforma. Aquesta tecnologia permet una total transparència i seguretat en totes les operacions, ja que tota la informació queda registrada en la cadena de blocs encriptada i és completament immutable. A més, és un actiu digital, amb l’abreviació habitual BTC, la qual no està controlada per cap Govern o institució financera. Això significa que ningú pot manipular el seu valor, el poder i el control de les seves finances, el qual recau en mans dels mateixos usuaris, sense intermediaris ni restriccions. Les operacions estan validades per màquines amb els protocols establerts per la mateixa xarxa Blockchain.

La plataforma Blockchain Bitcoin té un sistema similar a una mina d’or, amb un tresor limitat a 21 milions de BTC i una compensació per la mineria dels blocs cada 10 minuts. Els miners, en aquest cas milions de servidors distribuïts per tot el món com a treballadors incansables, excaven o, en el nostre cas, verifiquen transaccions i les afegeixen a la cadena de blocs. Aquests darrers competeixen per resoldre un problema matemàtic complex, i el primer a resoldre-ho rep Bitcoins com a recompensa. No obstant això, aproximadament cada quatre anys, la xarxa de Bitcoin implementa un esdeveniment conegut com a «halving», el qual redueix a la meitat la retribució que reben els miners per cada bloc minat, amb l’objectiu d’escurçar contínuament la velocitat en la qual s’introdueix la creació de nous Bitcoins.

El «halving» no és un esdeveniment aïllat, sinó que forma part del disseny i funcionament tècnic de Bitcoin. Satoshi Nakamoto, el creador d’aquesta Blockchain, va implementar aquesta estratègia per garantir la seva sostenibilitat a llarg termini. Històricament, el preu de BTC ha tendit a pujar després de cada «halving», i aquest serà el quart cop. Això s’atribueix a l’efecte combinat de l’augment de l’escassetat, la protecció contra la inflació i l’augment de l’interès per l’actiu digital. No obstant això, cal tenir en compte que el mercat de Bitcoin és volàtil i el seu preu pot fluctuar per diversos factors externs.

Es calcula que el 16 d’abril és l’esdeveniment real del «halving», i és per aquest fet que els inversors i els miners estan atents a possibles canvis en el seu preu. En el moment d’escriure aquest article, el valor de Bitcoin s’ha incrementat en l’últim any un 160%.

Malgrat les crítiques i les preocupacions que envolten Bitcoin, el seu valor no es pot negar. La seva tecnologia transgressora, la seva seguretat i l’escassetat inherent fan de Bitcoin una opció atractiva per a especuladors. El seu preu pot ser voluble, però el seu valor real perdura en la seva base sòlida i en la confiança que genera en els seus usuaris.

Bitcoin no és només una criptomoneda amb un preu variable, sinó que el seu valor es troba en la seva tecnologia descentralitzada, la seva escassetat i la seva capacitat per resistir la inflació.