S’ha iniciat el conflicte directe entre Iran i Israel. Ja tenim el primer conflicte directe en marxa. A Europa cada cop són més els països que es plantegen el reconeixement de Palestina com a Estat.

Les potències Orientals tenen una capacitat militar real, i si mirem els contextos globals que ens envolten, les negociacions i les Organitzacions Internacionals tenen un paper clau per a evitar la destrucció del planeta.

El posicionament dels Estats Units en aquest conflicte és decisiu, però Biden ha de tenir clar que no pot arrossegar als Europeus a prendre decisions favorables als Israelians.

En aquest context, Estats Units ha de jugar un paper de mediador a nivell internacional, sense perdre el paper de líder d’occident.

Putin s’ho mira amb afany d’oportunitat, per a poder atraure alguns països europeus en la causa Palestina.

La Xina s’ho mira de reüll, mentre té els ulls posats amb Taiwan. Sap que si els Estats Units té un front a Israel, no podrà estar present a Taiwan.

Les claus d’aquest conflicte resideixen en mantenir al marge a països com Aràbia Saudita, Qatar, i d’altres països «sunis». En segon lloc, Europa juga un paper crucial com a mediador i com a decantador de la balança. Els Estats Units sap perfectament que no pot dispensar dels socis europeus, ja que Rússia pot seduir als europeus en cas de radicalització del conflicte Palestí.

El context internacional obliga a tots els Estats a no «estirar molt de la corda», ja que totes les potències mundials tenen diferents fronts oberts i qualsevol errada pot acabar amb una gran pèrdua per a tots ells.

El reconeixement de Palestina per part d’alguns Estats pot ajudar a què les negociacions siguin de tu a tu amb Israel, d’aquesta manera unes altres normes entrarien en joc en matèria de dret internacional.