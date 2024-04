Són les úniques dues coses segures en la vida i a més la primera, també és inevitable. Per molt que ens cuidem o visquem en qualsevol part del planeta, morirem tard o d’hora. Per la seva banda, els impostos encara que són eludibles, estem condemnats a pagar-los atès que, no fer-ho comporta un càstig per part de l’estat i dos exemples els trobem en la gent adinerada que és sancionada cada any i en el mateix Al Capone, que va acabar sent empresonat. Per tant, si tenim clar que no som immortals i que hem de pagar una certa quantitat de diners per viure, la vida se’ns simplifica moltíssim perquè no perdrem el temps en coses banals.

És a dir, serem previsors i estalviadors simultàniament, sempre tindrem un raconet econòmic per pagar les obligacions i al mateix temps, també ens servirà per gaudir dels plaers de la vida. D’una altra banda, també gaudirem de totes les activitats que puguem fer durant l’any, des de treballar fins a viatjar i passant per l’oci. Així doncs, tindrem la capacitat de modificar la perspectiva del temps mort, de l’avorriment i de l’improductiu, és a dir, moments en què sentim que l’activitat en qüestió no ens aporta gran cosa. Els transformarem en temps curatiu, uns moments per estar allunyats de l’estrès que ens provoca el nostre estil de vida. Perquè, tot i ser una manera de viure voluntària, escollida per nosaltres mateixos, puntualment també pot arribar a ser una font d’estrès.

Escriure un llibre, preparar-se professionalment per millorar en la feina, educar els fills, hipotecar-se amb el banc, etc. Situacions o coses que ens aporten benestar, però que paral·lelament, també poden trastornar-nos mentalment, si no les gestionem adequadament. Així doncs, sent conscients d’aquestes dues coses ineludibles, no hi ha raó per viure amargats o de manera infeliç contínuament perquè de pagar impostos no ens salvarem i de la mort, encara menys.