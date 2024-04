Una experiència màgica que tornaria a repetir. Encara que el que més m’agradaria és poder tornar a fer-ho a Sevilla, com quan anava de petita del braç del meu pare a la Fira d’Abril.

Al pis de dalt al costat dels jocs de taula: el Black Jack, Poker, ruletes... havien col·locat una mena de caseta com les de la Fira a Sevilla, que, per cert, estava plena de gom a gom. Allí, s’escoltaven i ballaven sevillanes i les dones que anaven vestides d’andaluses, lluïen els seus bonics volants de colors que giraven amb els seus moviments compassats.

Per descomptat, es podien veure alguns vestits de faralaes, però, sobretot, molts mantons i flors als cabells. I tot el casino ambientat amb una acolorida decoració amb mantons, flors, garlandes penjades de les baranes.

Hi havia de tot i ho oferien per tot el Casino en diferents passades que feien els cambrers. De tapes, van sortir pernil ibèric, diferents tipus de formatge, truita de patates, salmorejo, truites de bacallà, croquetes, amanida i peixet fregit. Les begudes típiques van ser la sangria de fruites i el rebujito. A més, donaven aigua i cervesa. Finalment, van servir les postres. Uns pastissets i petits bols amb panacota.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació