Fa només uns anys, ni ens podíem imaginar l’auge que tindria la intel·ligència artificial (IA). Una eina que ha obert noves portes i un món de possibilitats en la nostra societat, cada vegada més connectada i dominada per la tecnologia. Ara bé, tot i els seus avantatges i beneficis, també ha emergit una amenaça que s’estén com una ombra en la nostra era digital: els delictes amb la IA.

La utilització de la intel·ligència artificial per perpetrar actes il·lícits ha generat una preocupació creixent entre experts de seguretat, autoritats i la població en general. La capacitat de la IA per processar grans quantitats de dades, sumada a la presa de decisions de manera autònoma la converteix en una eina poderosa per als delinqüents. I aquests no dubten a explotar-la per aconseguir els seus objectius. Objectius que van des de la suplantació d’identitat fins a la creació de contingut fals, passant per l’assetjament cibernètic i l’extorsió. Això ha convertit a la IA en un instrument del caos i del desordre en mans de qui l’utilitza amb males intencions.

Dins d’aquests delictes, un dels que més alerta genera és la suplantació d’identitat mitjançant la generació d’imatges o vídeos falsificats amb l’ajuda de la IA. Materials que sovint són usats per difamar o perjudicar la reputació d’una persona, fet que causa un greu perjudici en la seva vida professional i personal. La creació de contingut fals, així com notícies manipulades per influir en l’opinió pública, s’ha convertit en una amenaça directa per a la democràcia i la cohesió social, ja que pot distorsionar la realitat i minar la confiança en les institucions i els mitjans de comunicació.

Una altra de les situacions que ha creat l’ús de la intel·ligència artificial ha estat la coacció des de l’anonimat de la xarxa a través de l’assetjament cibernètic. Aquestes pràctiques causen un gran patiment emocional als afectats. A més, la violació de la privadesa mitjançant la recopilació i manipulació de dades personals és un perill greu que amenaça la seguretat i la integritat de les persones en l’era digital.

Des del punt de vista ètic, la IA planteja seriosos interrogants sobre la privadesa i l’equitat. Sobretot perquè es pot introduir prejudicis i discriminació en la presa de decisions automatitzades. Legalment, s’ha d’establir mecanismes de responsabilitat i regulació per protegir els drets de les persones afectades per aquests delictes. Per això, són necessàries mesures de prevenció i detecció, així com la promoció de la sensibilització i la cooperació multilateral. Són aquests passos essencials per abordar aquesta amenaça emergent i garantir un futur més segur i just per a tothom.

Treballem tots plegats per abordar aquesta qüestió amb serietat. I amb una determinació que permeti fer front als perills que suposen els delictes comesos mitjançant la IA. Només serà la col·laboració entre governs, empreses i la societat civil que es podran adoptar les mesures efectives de regulació. Si volem un futur segur i lliure de riscos per a tothom, ens hem de protegir contra aquesta nova forma de criminalitat.