Dissabte passat, vaig assistir novament a la Tertúlia d’art & vermut: el nu a Andorra. En aquest cas, l’artista convidada va ser Judith Gaset.

El primer que m’agradaria ressaltar de la seva mostra de retrats, com a persona que també dibuixa, encara que com a hobby, és la important evolució que mostren els seus nus. Aquests evolucionen des dels clàssics en què dibuixes la model tal com la perceps, fins a arribar a les línies amb què aconsegueix transmetre igualment el que sent al que observa els seus quadres. Una altra cosa que va cridar la meva atenció és el canvi de volum de les figures. Començant per persones primes fins arribar a dibuixar dones molt voluminoses, passant, en el seu camí per dibuixar algunes dones embarassades.

L’artista afirmava que dedicava més temps a modelar que no pas a dibuixar. És escultora i contemporània. La seva obra ha estat exposada a diverses sales del país i alguna està col·locada a l’exterior perquè tothom en pugui gaudir. Aquest seria el cas, per exemple, de “El vent recull l’univers infinit”, una esfera de dos metres de diàmetre formada per fulles i col·locada al Parc Central.

Em va agradar molt el fet de poder observar a la mostra l’evolució de l’artista. Ara, només em queda tornar a aquesta tertúlia l’1 de juny per gaudir de l’últim artista que exposarà la seva obra de nus: el Xavi Casals. Us animeu a assistir-hi?