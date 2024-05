Anna Mencos

En els darrers anys la comunicació ha experimentat una transformació sense precedents gràcies als avançaments de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Aquest fet ha aportat una major immediatesa, així com la possibilitat d’arribar a molta més gent. Un exemple força rellevant del pes de les TIC ha estat la democratització de l’accés a la informació i la facilitat que va dur a l’hora de permetre la comunicació amb persones de l’altra punta del món d’una forma immediata, sobretot durant el confinament.

Tot i aquest vessant positiu, les TIC també plantegen desafiaments com la sobreexposició de la informació, la privacitat i la proliferació de notícies falses, més conegudes com a ‘fake news’. En aquest context, és fonamental que hi hagi un desenvolupament de les habilitats de comunicació digital efectiva, així com protegir la privacitat i la seguretat de les dades personals.

Un dels col·lectius que més dominen les tecnologies de la informació i la comunicació són els joves, i, tot i que en molts aspectes les TIC poden ajudar al seu desenvolupament, també és important reconèixer el gran desafiament que comporta. Per aquest motiu, és necessari que aquesta temàtica sigui abordada de manera proactiva per tal de garantir que els joves aprofitin al màxim els avantatges que els ofereix l’era digital, però sense caure en el seu ús excessiu o fins i tot inadequat, el qual podria acabar desenvolupant una addició a les pantalles.

Per reflexionar sobre tots aquests temes, l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany acollirà durant el dia d’avui una jornada de debat en la que nombrosos experts parlaran sobre el pes que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació en l’actualitat.