La intel·ligència artificial (IA) és sense dubte una de les majors disrupcions tecnològiques de la història, ja que té el potencial de transformar tots els sectors de l’economia i la societat. Andorra, com altres països, es troba davant el repte de regular aquesta tecnologia de manera que es maximitzin els seus beneficis, mentre es minimitzen els riscos associats.

Si bé la implementació d’aquesta tecnologia al nostre país encara és limitada, ja es poden veure algunes iniciatives que apunten a la seva adopció en àmbits com la salut, l’educació i els serveis públics. Un dels primers passos cap a la regulació de la IA a Andorra ha estat la creació de l’Agència de Ciberseguretat, la qual té com a objectiu principal protegir les infraestructures digitals del país. Aquesta agència juga un paper fonamental en la supervisió de l’ús de tecnologies avançades, incloent la IA, assegurant que les dades es gestionin de manera segura i que es respectin els drets dels ciutadans.

Malgrat aquests primers passos, Andorra encara necessita desenvolupar una regulació específica per a la IA que abordi aspectes com l’ètica, la transparència, la responsabilitat i la privacitat.

Les directrius europees en aquesta matèria, com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), poden servir de guia per a la creació d’un marc regulador andorrà que garanteixi la protecció dels drets dels ciutadans i, alhora, la col·laboració amb organismes internacionals i l’adopció de les millors pràctiques poden ajudar a Andorra a establir estàndards elevats en l’ús de la IA.

En aquest sentit, Andorra té l’oportunitat de posicionar-se com un hub tecnològic, atraient talent i inversions en el camp de la IA. Per aconseguir-ho, és essencial desenvolupar polítiques que incentivin la recerca i el desenvolupament, la transparència en l’ús de la IA i la participació ciutadana en el debat sobre l’ús aquestes tecnologies per tal d’assegurar un desenvolupament alineat amb els valors i les expectatives de la societat andorrana.