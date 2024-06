Els Liberals han mostrat sentit d’Estat i compromís amb l’interès general d’Andorra. És hora que totes les forces polítiques del país facin el mateix. Només amb unitat i una visió a llarg termini podrem garantir un futur pròsper i segur per a Andorra. La unió fa la força, i aquesta força serà clau per afrontar els reptes futurs del país.

És crucial que les altres forces polítiques que no formen part del pacte mirin més enllà del tacticisme polític, objectivin els avantatges i inconvenients de l’Acord i, si decideixen restar fora, no intoxiquin el debat. Cal abordar aquest debat amb claredat i honestedat, sense tergiversar la realitat.

Tot i que l’Acord implica concessions, també ofereix avantatges significatius, com la garantia de protecció i suport en moments de crisi. Durant la crisi bancària del 2015 i la pandèmia del 2020, l’Acord monetari i el suport dels països veïns van ser essencials. Això demostra la importància de tenir aliances fortes, i l’Acord d’associació amb la UE pot reforçar la capacitat d’Andorra per afrontar futures adversitats.

L’acte organitzat pel Consell General el 30 d’abril, amb la presència del cap de Govern i els seus predecessors, va evidenciar que el suport a l’Acord d’associació amb la UE transcendeix fronteres polítiques. El retorn dels Liberals reafirma aquesta unitat essencial, mostrant sentit d’Estat en moments clau per al futur d’Andorra. El lema «Virtus Unita Fortior» –la unió fa la força– avui és més rellevant que mai.

L’anunci que els Liberals d’Andorra tornen al pacte d’Estat per la Unió Europea és una notícia molt positiva. Aquesta decisió demostra que el futur del país és més important que les diferències ideològiques.

Liberals, benvinguts de nou al Pacte per a l’Acord d’associació amb la UE

