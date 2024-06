A tots ens encantaria guanyar 500.000 € o més en la loteria, però malauradament, si no tenim la capacitat mental per a gestionar-los de manera productiva, en pocs mesos tindrem molts mals de cap. Segurament, quan la premsa publiqui que els hem guanyat, se’ns aproparan familiars que no coneixem i amistats que fa temps que no interactuem amb elles. Són els anomenats voltors, gent que busca la vida fàcil i que per aconseguir-ho no dubta a utilitzar la culpabilitat, fer que la presa se senti culpable per no ajudar-la. Volen que el guanyador els compri una casa, vehicles, terrenys o que els regali diners. Per això mateix és tan important tenir la capacitat mental de gestionar el nou patrimoni, és a dir, està molt bé ajudar als altres però, no en detriment del nostre benestar.

Això és així, perquè els diners potencien la nostra personalitat i si som generosos, ho serem encara més. Així doncs, voldrem ajudar a tothom i malauradament, serem una presa fàcil pels voltors, són experts a mostrar pena o en fer-nos creure que tenen bones idees de negoci. Després, un altre error que condueix directament a la ruïna és l’omissió dels impostos: tenir cases, terrenys, vehicles, etc., comporta haver de pagar unes taxes anuals i que si no es fan efectives, l’estat ens les acaba embargant. Per tant, abans de comprar qualsevol producte, hem de tenir en compte el seu manteniment, hem de saber si podrem fer-hi front perquè els diners s’acaben, si no en fem entrar més.

Aleshores, la qüestió implica invertir-los i cadascun ho farà a la seva manera: en béns immobiliaris, terrenys, accions bancàries, etc. La idea és fer-los treballar i amb els diners que guanyem poder ajudar als altres o donar-nos la bona vida, viure sense contemplacions i gaudir al màxim. Això pot explicar-se per la cultura de l’esforç i aquesta ens diu que els diners guanyats conscientment, amb dedicació i constància són més valorats que els que ens venen donats. Quan no hi hem dedicat un mínim de voluntat en aconseguir-los, no els hi associem el mateix valor emocional perquè, al cap i a la fi, els diners són emocionals i conseqüentment, poden trastornar-nos mentalment o fer-nos molt feliços.

Per tant, la millor cosa que podem fer és adquirir intel·ligència financera i simultàniament, potenciar l’emocional per així, canviar la manera d’interpretar la riquesa. Perquè tenir molts diners, no és sinònim de ser una ONG o una ànima caritativa, sinó més aviat, de benestar i comoditat. Més en tenim, més temps podem dedicar-nos a nosaltres mateixos, a gaudir de la vida sense preocupacions econòmiques perquè, finalment, poder estar sense pagar un lloguer i dependre econòmicament d’un ingrés mensual és el somni de qualsevol d’entre nosaltres.