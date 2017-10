Opinió Herois

En la mitologia grega, un heroi era el personatge que, sense ser un Déu, era capaç de realitzar prodigis i activitats fora de l’abast humà ordinari. Un heroi és, avui dia, una persona que sobresurt de la mitjana per les seves característiques morals.



Aquestes característiques poden ser múltiples i variades però tenen un denominador comú: fer millor la vida dels altres. Un heroi en la nostra societat és una persona que participa diàriament en el benestar de la comunitat.



Sovint, els herois dels nostres temps són gent anònima i que no ocupa portades de diaris. Gent discreta que es dedica a fer el bé sense voler cap reconeixement públic a canvi. Sovint, és gent que desenvolupa les seves actuacions al marge de la seva feina, col·laborant, per exemple, en associacions. Persones que s’involucren en projectes associatius i actuen sovint allà on els poders públics no poden arribar.



Segur que si hi pensem, a tots ens venen al cap persones que, pel seu tarannà, mereixerien el nostre reconeixement com a heroi. Avui tenia ganes de parlar d’aquesta gent que ens fa la vida millor a tots. D’intentar retre’ls un homenatge discret però sincer.



De fet, hi ha molta gent a Andorra que cedeix part del seu temps lliure per col·laborar en associacions o per participar com a voluntari en diferents esdeveniments. És una mostra inequívoca de la maduresa de la nostra societat. El teixit associatiu és indispensable per una millor qualitat de vida ja que aporta i opera en múltiples sectors de la nostra societat, afegint el seu gra de sorra per fer-la millor.



En els darrers mesos, he pogut conèixer dos casos de persones que, per a mi, complirien amb aquesta condició d’herois. Es tracta de dos casos molt diferents, però que aporten coses que la societat necessita. Dos casos que són solament un escandall dels molts que hi ha al nostre país.



El primer és el cas dels promotors de l’Associació Marc GG. Es tracta d’una associació que ofereix ajuda a les persones que han sofert la pèrdua d’un ésser estimat i que, com moltes, neix de la generositat dels seus fundadors. Ajuden de manera desinteressada a través de grups d’autoajuda a afrontar la mort d’un ésser proper. Fan, al meu entendre, una tasca encomiable i que, estic segur, és de gran ajuda per a persones que es troben en aquestes malaurades circumstàncies.



El segon cas que voldria citar és molt diferent però també molt destacable. Es tracta de la tasca que realitzen els responsables del Cor de Rock d’Encamp. A banda de la indiscutible qualitat musical del cor, el més rellevant, per a mi, és el projecte educatiu i de transmissió de valors que hi ha al darrera. Un projecte que va néixer i créixer gràcies a la tenacitat dels seus promotors, convençuts dels beneficis educatius i de socialització que és poden vehicular a través de la música.



Secretari d’organització de DA