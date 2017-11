Víctor Pintos

Les decisions de la majoria del Comú d’Andorra la Vella no deixen de sorprendre’ns: vàrem poder llegir a principis d’aquest mes a la premsa (mitjà de comunicació on habitualment els consellers de la minoria del Comú d’Andorra la Vella ens assabentem de moltes decisions importants) el següent: «El Comú d’Andorra la Vella ha hagut de descartar l’ascensor vertical que havia d’unir l’avinguda Meritxell amb el carrer Bisbe Iglesias per problemes de disponibilitat pressupostària».

Sovint ens preguntem quan serà el moment d’intentar resoldre el greu problema de mobilitat transversal que pateix la nostra parròquia. Recorden vostès que el M.I. Govern d’Andorra va subhastar la coberta de l’edifici Interceus, situat a l’avinguda Príncep Benlloch número 66?

Si no ho recorden els diré que la coberta o terrassa era propietat del Govern i també la pujada de l’ascensor fins a la sisena planta del mateix edifici que hagués possibilitat un eix de comunicació directe des del carrer Princep Benlloch a Ciutat de Valls.

Amb aquesta proposta, s’hagués pogut solucionar una reiterada reivindicació de la parròquia d’Andorra la Vella donant accessibilitat transversal a la mateixa i aconseguint més seguretat i estalvi pels alumnes del centre escolar de Ciutat de Valls, reduint el trànsit d’autobusos en la zona i, conseqüentment, reduint l’emissió de CO2 a l’atmosfera i la contaminació acústica que actualment són ambdues molt elevades per la forta pendent que han de salvar aquests vehicles per arribar al centre escolar.

Aquesta opció per millorar l’accessibilitat d’aquesta zona ja no és possible. El Govern va vendre la terrassa. De la pujada de l’ascensor ningú se’n va recordar i, per tant, es va perdre aquest dret. Sobta que el Comú d’Andorra la Vella demostrés una total passivitat i inacció per aturar la subhasta perdent una magnífica ocasió per fer més accessible la parròquia i incrementar la qualitat de vida dels veïns de la zona de Ciutat de Valls.

Una altra de les zones que més es parla de la nostra parròquia és l’embelliment de l’avinguda Meritxell. Em preocupa que l’actuació quedi únicament en una remodelació superficial i no s’actuï ens temes tan importants com resoldre la mobilitat rodada a la part alta de Meritxell i la mobilitat transversal per a vianants.

Seguiran sense donar solucions als ciutadans per la seva mobilitat. I ho faran també en aquest exercici en el que el pressupost d’inversions està al voltant dels 11 milions d’euros i que a més s’han ingressat del Govern quasi dos milions extres en concepte de regularització de transferències. En aquest exercici que acabarà sense haver-se consumit el pressupost previst d’inversions, inversions dirigides als ciutadans de la parròquia per a la millora de la seva qualitat de vida. Justament, en aquest exercici on bufen vents favorables per a la inversió en infraestructures necessàries per a la parròquia degut a una tresoreria favorable, no s’emprenen accions valentes i necessàries per a la ciutadania.

Ara, això sí, es cremen els diners en concerts populars de dubtós retorn, en festes i festetes sota la justificació de reclam turístic, en enllumenats fastuosos, en actes de diferents formats i dimensions emmarcats en el poblet de Nadal i un llarg etcètera d’accions de cara a la galeria per fer veure a la parròquia que aquest equip de govern es preocupa pel ciutadà. I resulta que aquest en comença a estar ben tip d’un seguit d’accions que no fan més que dilapidar els diners de tots sense planificació ni justificació.