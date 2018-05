DISRUPTIU ( Diccionari de l’enciclopèdia catalana )

formació culta analògica sobre la base del ll. disruptus, -a, -um, participi de disrumpĕre ‘esmicolar’

adjectiu: que produeix disrupció. Descàrrega disruptiva.

També podríem definir-ho com a la interrupció sobtada d’alguna cosa. I es pot afegir que acostuma a utilitzar-se en sentit figurat, especialment com en el cas que ens ocupa.

Al llarg de la història podem trobar diferents casos d’ innovacions disruptives, és a dir d’aplicacions, invents o troballes que han provocat un enorme canvi en una empresa, un sector o fins i tot a una economia en tot el seu abast.

Un dels exemples més obvis és Internet, que ha revolucionat les relacions econòmiques i les comunicacions.

Un altres cas molt proper pot ser el de la telefonia mòbil, òbviament alimentat i potenciat per els desenvolupament de les xarxes de dades. No fa tants anys les cabines telefòniques ocupaven els carrers per a facilitar la comunicació per veu.

I si anem més enrere, probablement la popularització de la televisió va provocar una nova forma d’entendre l’entreteniment, i va generar un nou espai d’oci que abans no existia, o només estava ocupat per la ràdio.

Tots aquests casos són exemples d’innovacions que van provocar canvis transformacionals, amb un gran impacte no només en l’ àmbit econòmic, sinó també sociològic.

Però comencem pel principi. Què és Blockchain? Es tracta d’una tecnologia tan innovadora? Intentarem que el desconeixement no ens impedeixi fer una valoració adequada.

Han estat les criptodivises les que han començat a popularitzar aquesta concepte, ja que es tracta de la tecnologia que fa possible el funcionament de les divises virtuals.

Blockchain es podria definir com una cadena de blocs que registren comptablement successos digitals, i (i aquí ve una de les essències ) està distribuït o compartit per diferents parts. D’altra banda, només es pot actualitzar segons els propis participants i la informació no pot ser eliminada.

O dit d’una manera més senzilla, es tracta d’una gran base de dades descentralitzada i amb la informació encriptada.

Quins són els principals avantatges que suposadament ofereix?

Abaratiment de costos: s’eliminen intermediaris en els processos

Transparència i traçabilitat: les dades registrades tenen rastre històric i no es poden eliminar

Flexibilitat: es pot operar tot tipus de transaccions, tot i que el Bitcoin ens ha fet pensar que s’ha creat per a operacions monetàries.

Podríem dir llavors que aquesta tecnologia suposarà la digitalització definitiva de molts processos interns i externs que es produeixen en moltes companyies.

Una dels exemples més habituals de trobar són els que és coneix com a smart contracts. (contractes intel·ligents), i ve a ser una forma d’assegurar-nos que s’acompliran els fets descrits en el contracte de forma segura i ràpida. Els termes signats s’executaran amb les condicions estipulades, sense la possibilitat d’una valoració humana.

La seva aplicació al món de les finances, i en especial als bancs i a les asseguradores sembla força obvi. Però la realitat va més enllà, i probablement arribaran aplicacions en altres àmbits.

Però quins són els reptes que una tecnologia tan jove com aquesta presenta per als propers anys?

En l’actualitat s’està treballant en dos aspectes que encara estan en fase evolutiva: la velocitat de les transaccions, que depèn de qüestions estructurals, i la ciber seguretat.

La creació d’un marc regulador també li permetrà guanyar credibilitat i garanties.

Potser és massa d’hora per concloure si es tracta d’una tecnologia realment disruptiva. No sabem quin pot ser l’abast ja que entre d’altres motius es troba en els seus inicis. De fet, no és la única tecnologia amb potencial.

En els últims temps, ja comencem a estar habituats a sentit a parlar de la intel·ligència artificial, la impressió en 3D, les aplicacions robòtiques o la realitat virtual. Però sí sembla clar que les expectatives creades comencen a ser reals i de gran magnitud.

Un bon exemples el trobem en algunes grans corporacions i fins i tot en alguns Estats i organismes públics, que estan realitzant importants inversions.

Tots nosaltres, i en especial els inversors, haurem de tenir molt present les transformacions que viurem en els propers temps arran de les aplicacions del blockchain, i com les diferents companyies són capaces d’adaptar-s’hi.