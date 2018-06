Els passats 1 i 2 de juny va tenir lloc l’European Youth Event (EYE) a Estrasburg, un esdeveniment organitzat pel Parlament Europeu amb la participació de més de 9.000 joves arribats de tot Europa. En aquesta tercera edició, els participants vam poder conèixer millor les institucions europees i debatre sobre temes tan diversos com el medi ambient, l’educació, les oportunitats en el mercat laboral, l’agricultura, el problema de la immigració o el futur d’Europa.

Per primer cop joves andorrans vam estar representats en aquest esdeveniment, gràcies a una delegació del Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA). Per a qui no el conegui, el fòrum és l’òrgan que aglutina tots els joves d’Andorra entre 16 i 29 anys, que treballa perquè la veu dels joves sigui escoltada, gràcies a les diferents comissions que el componen. Si voleu estar al dia de totes les activitats que organitza no dubteu en seguir el FNJA a les xarxes socials.

Pel que fa a l’European Youth Event, he de dir que vaig tenir la sort de poder-ne formar part i des d’aquí vull donar les gràcies a la taula permanent del FNJA i, en especial, a qui ha encapçalat la nostra delegació, l’Adrià Tappi, per la gran feina que han realitzat donant visibilitat al nostre país en aquest esdeveniment.

He de reconèixer que l’EYE va superar les meves expectatives, ja que em va servir per poder conèixer des de dins les institucions europees i poder assistir a debats molt interessants sobre l’actualitat del vell continent. En el meu cas, vaig participar en un col·loqui sobre com fer més petita la distància entre zones rurals i urbanes i com n’és d’important l’agricultura per evitar-ne la despoblació. Val a dir que un dels temes que vam tractar és la potenciació dels joves agricultors i les accions que duen a terme per poder mantenir les seves explotacions.

Una altra xerrada en què vaig prendre part versava sobre les famoses fakenews i com saber diferenciar entre la realitat i la creació d’aquestes notícies interessades.

Potser pel meu interès més polític vaig triar uns debats més encarats en aquest sentit, però hi havia activitats de tot tipus: culturals, esportives, d’emprenedoria però també, com no pot faltar en un acte per a joves, una gran oferta de concerts de tots els estils musicals.

No cal dir que un altre dels beneficis de participar en actes com l’European Youth Event és conèixer gent d’arreu d’Europa i poder retrobar-te, com va ser el meu cas, amb companys liberals d’altres països. Crec que és del tot recomanable que altres joves andorrans puguin participar en l’EYE i, per aquest motiu, espero poder treballar i ajudar perquè la pròxima edició, que es celebrarà el 2020, també tingui una delegació de joves andorrans encapçalada pel Fòrum Nacional de la Joventut.