Domènec Bascompte

Darrerament s’ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d’idees per fomentar l’accés dels vehicles per l’avinguda d’Enclar. El guanyador ha estat el projecte que proposa la construcció d’un arc lluminós a la rotonda de la Margineda en direcció a Santa Coloma. Aquest reclam ha d’anar acompanyat d’accions en l’àmbit urbanístic, d’embelliment i de la millora dels serveis al llarg de l’avinguda d’Enclar, i de retruc del poble de Santa Coloma, a fi de fomentar el desenvolupament econòmic i comercial d’aquest sector de la parròquia d’Andorra la Vella.



Sens dubte és necessari donar vida a aquesta part del nostre país que amb la construcció del nou vial exterior ha caigut en l’oblit. Tota iniciativa urbanística i de millora de la viabilitat i dels serveis a l’avinguda d’Enclar ha de ser benvinguda.



En tot això el que em costa d’encaixar és la construcció de l’arc lluminós amb una pantalla LED de 30 metres d’amplada i de 9 d’alçada, en el qual es podran projectar vídeos i imatges informatives o publicitàries. Sincerament, no acabo de veure els beneficis que la construcció d’aquest arc pot aportar, ja que dubto de la seva efectivitat per atraure vehicles. En el que no hi ha dubte és que acabarà afectant monuments i zones arqueològiques com el pont de la Margineda o la Roureda de Sansa.



Aquesta afectació a entorns protegits pot fer que la instal·lació d’aquest arc lluminós s’acabi allunyant de la rotonda i, per tant, perdrà visibilitat i quedarà anul·lat el pretès reclam. A més, el giny provocarà contaminació lumínica i pot ser un element de distracció per als conductors en un punt circulatori neuràlgic.



La creació d’una infraestructura, servei o centre comercial potent dins d’aquest sector territorial seria molt més dinamitzadora que la construcció d’aquest arc. Els únics atractius de l’arc són el pas per sota del mateix, fer-nos saber que s’està entrant a la parròquia d’Andorra la Vella i incitar-nos a mal llegir algunes informacions o reclams publicitaris. És realment una despesa necessària? És realment un bon reclam?



Tot i que aquesta idea encara es troba en fase d’estudi i, per tant, es desconeix el projecte final i el seu cost, ja es dona per bona i tot indica que es tirarà endavant. A males, com ja ha succeït en diverses vegades, pot acabar passant que el Comú d’Andorra la Vella es faci enrere no sense haver d’assumir, amb els diners de tots, els costos derivats dels estudis i projectes que ja s’hauran pagat.



La idea de la construcció d’aquest arc és una iniciativa de la corporació parroquial però vistes les afectacions a monuments i jaciments catalogats, les seves conseqüències i la imatge per al país, s’ha de valorar també en clau de país i no només en clau parroquial.



Es continuen aprovant projectes artificiosos i enlluernadors, mai millor dit amb tanta llum LED, en detriment de projectes més respectuosos amb el medi ambient, el patrimoni cultural i el patrimoni paisatgístic. La preservació del nostre entorn i patrimoni ha de ser una prioritat política amb accions concretes i no només unes paraules buides de continguts que queden eclipsades per un feix de llum publicitari.