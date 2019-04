Lídia Raventós

Amb la jornada d’avui, sumem 15 dies de feina i fins a 16 debats territorials i nacionals (inclòs el cara a cara entre Espot i López de la SER) organitzats pel SAAS, la CEA i els companys d’RTVA i l’APCA, a més de tots els esdeveniments electorals de cada formació. Darrere, reunions d’organització, d’urgència pels canvis d’última hora, per triar la millor fotografia del dia, el titular adequat, per fer les pàgines atractives i per buscar la coherència i l’equilibri entre partits. L’objectiu: fer el millor producte possible amb uns recursos limitats i amb la vocació d’apropar als ciutadans de la manera més objectiva possible la major informació sense eclipsar ni aclaparar. Darrere de les pàgines impreses aquests dies i dels informatius de ràdio i televisió hi ha equips de professionals que durant 15 dies comparteixen espai i temps amb els polítics que aspiren a governar el país. Totes dues parts, en general, busquen un equilibri, una relació laboral que ens permeti a tots aconseguir l’objectiu esmentat. Per això, tots intentem organitzar les entrevistes (31) amb temps i citar als candidats als actes amb antelació. La feina que no es veu suposa (moltes) hores de dedicació, per això, fallar en el moment clau és sinònim de faltar el respecte als professionals que hi ha al darrere.