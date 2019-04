Marc Magallón

Ja fa tres setmanes de les eleccions generals al nostre país. Tres setmanes que han servit per a què les diferents formacions que han obtingut representació parlamentària, entaulin trobades i negociacions, a fi de posar en solfa les noves estructures del Govern i de Sindicatura.



La formació amb més suport i que més escons ha obtingut, ha estat, per dret i lògica, la que ha pres la iniciativa a l’efecte de trobar consensos per poder governar amb una certa solvència durant la legislatura. D’aquest fet, penso que els demòcrates ens n’hem d’enorgullir.



Feia molts anys que això no passava! Que el grup disposat a governar hagi de negociar amb altres grups parlamentaris per poder arribar a acords, és una bona notícia per al nostre país. Semblava que havíem perdut el costum d’haver d’escoltar als nostres rivals polítics per poder governar i tirar endavant les lleis necessàries per fer avançar el país. Entrem en un panorama nou per a molts i que demanarà mà esquerra i bon tarannà perquè Andorra esdevingui, durant els quatre anys vinents, un Estat amb un Govern estable. Cal, al meu entendre, obviar les precedències i ser prou responsables per oferir al país tot allò que necessita i es mereix. És obligatori arribar a acords, entre tots els agents implicats, i treballar per aconseguir una Andorra pròspera.



És evident que per aconseguir-ho cal, ara més que mai, que tots siguem capaços de cedir en allò que, fins fa uns dies, no ens haguéssim pogut imaginar. Hem de ser conscients que no tot el que pensem és, de forma inequívoca, el millor pel nostre país. Dins la diversitat d’idees i de les diferents formes de pensar, hi ha la riquesa de la societat.



El resultat d’aquestes eleccions, ens han servit per veure que la ciutadania ens demana una alternança política i, segons el meu criteri, és un molt bon senyal democràtic. L’equip que governava ha fet l’impossible per intentar ajornar aquesta alternança, però de forma inexorable ha arribat. No de forma tràgica, ni amb un daltabaix, ja que DA segueix sent la formació més votada, però sí que s’ha acabat la majoria absoluta. Aquests darrers vuit anys, Andorra ha estat regida amb la veu de tan sols d’un terç dels andorrans amb dret a vot i, sense voler, han obligat als altres dos terços dels andorrans que, a priori, no combregaven amb la seva forma de governar.



Diverses alternatives s’obren com a perspectives i qualsevol d’elles pot ser l’encertada. Caldrà molta generositat, tolerància i comprensió pels que acabin sent els responsables d’establir aquests acords tan importants per poder formar un Govern que regni al país. Aquesta setmana començarem a sortir de dubtes.