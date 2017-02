Editorial El primer vot dels residents hauria de ser el comunal

Més de 6.700 ciutadans nacionals o residents, entre ells 3.000 andorrans, s’han expressat públicament a favor que els residents puguin votar en les eleccions comunals. Es tracta d’un debat que ve de llarg i davant el qual, a priori, la majoria és favorable, encara que s’han fet pocs avanços per fer-lo realitat.

La gestió comunal és la més propera i la que els ciutadans viuen més de prop. Encara que pràcticament tot està polititzat d’alguna manera, els comuns són una institució que els residents que han vingut a Andorra a viure i treballar senten com a pròpia. En canvi, no és aquest el cas del Consell General.

És per això que facilitar que els residents decideixin sobre qui ha de gestionar la parròquia amb els seus impostos no hauria de suposar cap impediment. Lògicament no hauria de ser a les primeres de canvi i és normal que abans s’hagi viscut al país un període de temps que hauran de decidir els grups polítics.

Si la decisió sobre el vot dels residents s’ha de fer en clau electoralista i en funció de la col·lecta de vots que es puguin aconseguir no s’avançarà mai i el debat estarà viciat, a més de ser un frau.

El vot d’aquest col·lectiu només es produirà en aquells que estan arrelats i integrats, i que segueixen l’actualitat, la discuteixen i opinen sobre ella. Continuar amb el vet es seguir ancorat en una realitat que no és d’aquest segle. Front Comú ha fet la feina de recollir les firmes. A partir d’aquí s’hauria de treballar amb el màxim consens, lluny d’interessos particulars i només amb l’objectiu que el resident pugui també triar els seus cònsols. Aquest primer vot ajudarà a la cohesió social, a la integració i potser a canviar una dinàmica que fa que molts estrangers descartin adoptar la nacionalitat andorrana tot i reunir els requisits per fer-ho.