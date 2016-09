Nova federació per impulsar el fisioculturisme i el fitness

Hi ha esports, disciplines i modalitats que són ben poc conegudes per al gran públic. I de tota la preparació que hi ha al darrera encara se’n sap menys. Ben aviat es posarà en marxa la Federació Andorrana de Fisioculturisme i Fitness, per posar al mateix nivell el Principat respecte a la resta de països i per impulsar-lo dins les nostres fronteres, amb practicants i competicions.



Els esportistes es troben sense el paraigües d’una federació nacional, amb tot el que suposa paral·lelament. I han decidit solventar aquesta situació. Una de les impulsores de l’ens és Mònica Bernaus, una de les tres úniques persones d’Andorra que competeix, juntament amb Ruben Rispal i Jordi Arajol, que debutarà aquest mateix mes. L’interès per fundar la federació és per a que aquest esport «li volem donar més embranzida al país i comptar amb representació d’Andorra a nivell internacional. També tenim expectatives a llarg termini de poder fer un esdeveniment important a Andorra», indica Bernaus. De cara a l’any vinent «ens agradaria muntar una competició, una Copa d’Andorra on també podria participar-hi gent de fora». Recorda la tradició que hi havia abans: «Volem recuperar tot el que fa uns anys es feia. Hi havia molta afició. Hi ha gent que ho desconeix, però fa vint anys es veien aquí al país competicions amb les graderies plenes a rebentar. Però tot això es va perdre i ara volem tornar a enganxar a la gent». És una tendència que ha estat contrària a la de la resta de països, perquè «ha anat agafant cada cop més popularitat i en canvi aquí s’ha anat perdent». Bernaus, que rep el suport del Comú d’Encamp, està inscrita a la federació espanyola, pel que no pot competir internacionalment amb bandera andorrana. Un cop la federació estigui en funcionament i s’aprovi la seva adhesió a la internacional, podrà fer-ho amb la tricolor. D’aquesta manera optarà a ser al Mundial i l’Europeu. Pels tràmits que s’han de realitzar, és complicat que pugui fer-ho ella mateixa o algun altres dels nacionals de cara al 2017.



Dissabte Bernaus participa a l’Arnold Classic Europe, competició prestigiosa que porta el nom de l’actor Arnold Schwarzenegger. «És un dels campionats més coneguts i importants que hi ha a la lliga amateur», assegura l’andorrana, que aposta per portar proves d’aquest tipus al Principat com a reclam per promocionar aquest esport i per tota la gent que porta. «Organitzar un esdeveniment d’aquest calibre seria molt important, perquè entre participants i acompanyants vindrien al país un miler de persones. A la gent no li importa desplaçar-se i fer quilòmetres i vindrien d’arreu». Participa en la categoria extra llarga de bikini fitness. Aquesta és una de les cites «de les més importants. Un exemple és que hi ha molts atletes amb Mundials i Europeus a la butxaca que no l’han guanyat mai». L’objectiu amb el que serà a l’Arnold Classic Europe és ambiciós. Hi és amb la idea de «guanyar. Així ho visualitzo, tot i que primer he d’estar en el top cinc per poder entrar a la final. Passar el primer tall és ja una barbaritat perquè hi ha molt nivell».



Des del passat mes de maig que està centrada en arribar en les millors condicions a la cita. La preparació per a una competició està «en funció de la fase que estiguis. Fora de temporada t’has de moldejar. Sempre entreno de dilluns a dissabte entre una hora i mitja i dues. És el mínim. Menges bastant, però a mesura que s’acosta la competició redueixes l’alimentació i l’entrenament per no cremar musculació». Llavors «la intensitat és més baixa, però fas les mateixes hores. La posada a punt l’última setmana és el més dur, controlant absolutament tot el menjar i el beure».