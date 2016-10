El Govern assegura que mai ha faltat vacuna per a la meningitis B

A inicis de l’any en curs les farmàcies d’Andorra es van trobar sense vacunes contra la meningitis B a causa de l’increment de la demanda que hi va haver a nivell global i que va provocar problemes de subministrament arreu, fins al punt de trencar-se l’estoc. Arrel de les preguntes formulades pel Partit Socialdemòcrata (PS) ara fa més de tres mesos, el Govern ha assegurat que «en tot moment s’ha disposat de les dosis per vacunar els infants nascuts» aquest any.



El problema generalitzat de disminució de la vacuna per prevenir el meningococ a nivell mundial va portar a Andorra a canviar el proveïdor tradicional, que se cercava a França pel fet que finança parcialment el medicament. L’escassetat a l’Estat veí del nord i la consegüent limitació de la venda a l’interior de les seves fronteres va portar el Govern a acudir als mercats espanyol i alemany, en què el cost és més elevat per no comptar amb ajuda pública.



A través del Butlletí que el Consell General feia públic ahir i fruit de les preguntes efectuades pel conseller general socialdemòcrata Gerard Alís, el Govern va anunciar que no es farà càrrec del sobre cost aplicat en la vacuna abans que entrés en vigor el decret del 6 d’abril «pel qual s’estableixen tarifes de responsabilitat de la vacuna meningocòccica» provinents d’Espanya i d’Alemanya. Així, interrogat per Alís sobre la intenció de dur a terme «alguna actuació per compensar el sobrecost assumit per les famílies abans que el Govern anunciés que es finançaria el preu de les vacunes provinents d’Espanya i Alemanya», l’Executiu va afirmar que «el decret no preveu una aplicació retroactiva dels preus de les vacunes adquirides amb anterioritat».



Disponibilitat actual / Avui dia, i segons s’explica en resposta a la intervenció del membre del grup parlamentari mixt, Salut té les 550 vacunes que creu que s’hauran d’administrar enguany per obligació als infants (imperatiu que sorgeix de la inclusió de la vacuna, aquest mateix mes de març al calendari de vacunacions sistèmiques obligatòries). Pel que fa a «les persones que no compleixen les condicions del calendari» –és a dir, tothom qui no hagi nascut el 2016–, l’Administració assenyala que «poden disposar d’un nombre de vacunes suficient per fer front a la demanda actual» a les farmàcies, tot aportant la prescripció mèdica.



La incorporació de la vacuna per prevenir el meningococ al calendari obligatori respon, segons afirma l’Executiu, al fet que, abans de la mesura «es feia una administració de la vacuna de manera indiscriminada». Un dels fets que provocava el trencament d’estocs al Principat passa per les compres que en feien els visitants espanyols, que es desplaçaven a Andorra per comprar la vacuna.

Pregunta sobre Mateu / D’altra banda, el Butlletí inclou les preguntes del cas Mateu que el conseller socialdemòcrata Pere López va entrar amb caràcter d’urgència, i que el Govern haurà de respondre avui.