Notícia La Plataforma impugnarà el traspàs de clients a Vall Banc Uns 300 clients migraran de BPA a la nova entitat abans del 25 d’octubre Una de les oficines de Vall Banc. Autor/a: TONY LARA

Uns 300 clients que segueixen atrapats a Banca Privada d’Andorra seran traspassats a Vall Banc abans del 25 d’octubre, segons va fer públic ahir l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). La Plataforma d’Afectats liderada per les advocades Anna Solé i Gema Martínez ja van avançar ahir a EL PERIÒDIC que impugnaran la resolució en la seva totalitat perquè consideren que la decisió de l’AREB vulnera diversos drets constitucionals. Argumenten també que encara hi ha uns 2.000 clients bloquejats a BPA que desconeixen quan es farà la propera migració a la nova entitat i als quals no s’està respectant la presumpció d’innocència. En aquest sentit, manifesten que l’AREB «segueix sense explicar els criteris que fa servir per prendre la decisió», ja que «els retenen dient que són sospitosos de blanqueig però ni l’INAF actua ni els porten a la Batllia».



Les advocades faran arribar un comunicat als clients informant-los que només disposen de 15 dies a comptar a partir del 26 d’octubre per impugnar la resolució en cas de no haver estat traspassats. Per la seva banda, l’AREB informarà els usuaris que hagin estat migrats a través d’una carta per correu ordinari. En referència a aquest fet, Solé i Martínez també apunten que ja en les darreres migracions no tothom va rebre aquesta notificació, especialment perquè la majoria de clients no són residents andorrans.



Denuncien l’excés de poder de l’AREB / Les dues representants de la Plataforma informen que l’AREB s’està «extralimitant» de les funcions. «El que fa l’AREB és legitimar les seves accions per l’excepcionalitat de la situació», opinen, i així, afegeixen, «prenen certes accions que són il·legals».



De fet, en el mateix informe publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) es detalla que a l’Agència «se li atorga la potestat d’exercir les facultats que [...] li atribueix aquesta Llei [8/2015], l’àmbit i l’abast de les quals excedeixen, amb molt, les que s’atribueixen habitualment a una entitat pública però que, en el cas de les autoritats de resolució, queden justificades per l’especial transcendència que el sector financer té en tots els àmbits de l’activitat econòmica».



També indica que «l’AREB pot transmetre accions i instruments de titularitat de qualsevol persona, com també actius i passius de l’entitat, sense haver de comptar amb el consentiment d’aquesta ni dels tercers titulars». En definitiva, conclou, «la Llei 8/2015 atribueix a l’AREB potestats de caràcter clarament extraordinari que li permeten intervenir en la via mercantil ordinària de l’entitat de crèdit i substituir la voluntat dels titulars dels actius i passius d’aquesta».