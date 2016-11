Notícia El PS alerta dels problemes de reduir els diners dels partits Els socialdemòcrates creuen que rebaixar el finançament dificultarà la feina de l’oposició David Rios, ahir. Autor/a: PS

Una delegació del Partit Socialdemòcrata (PS) va mantenir ahir una trobada amb els avaluadors del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) que estan visitant aquests dies Andorra. Durant la reunió, es va voler destacar el paper de les oposicions per lluitar contra aquestes pràctiques i il·legals i el risc que la reducció del finançament que preveu la llei de partits polítics ara a tràmit parlamentari pot representar per exercir un control efectiu d’aquestes actuacions.



A la trobada hi van assistir el primer secretari del PS, David Rios; la secretària d’organització, Susanna Vela; la consellera comunal a Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, i el conseller general Gerard Alís. Rios va qualificar la reunió de «molt profitosa». Durant aquesta, es va traslladar als representants de l’organisme del Consell d’Europa el «total rebuig» de la formació a les pràctiques de corrupció i «el nostre compromís contra aquesta xacra».



Tot i que l’avaluació actual per part del Greco es vol centrar en la situació de parlamentaris, jutges i procuradors, des de la formació també s’ha volgut remarcar altres aspectes que preocupen, com ara la necessitat de garantir un bon finançament per als partits polítics. En aquest sentit, es va defensar l’important paper de les oposicions, tant al Consell General com als comuns, per detectar i evitar pràctiques de corrupció. L’exemple més immediat, va recordar Rios, són els casos del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i de Meritxell Mateu, on el PS «ha tingut un protagonisme fort a l’hora de denunciar-los».