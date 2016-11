Notícia Martí estudiarà la proposta de 10 anys de transició per al tabac El cap de Govern està en contra de la proposta de la UE però no es tanca en banda Toni Martí presidint la tercera reunió sobre el pacte d’Estat, ahir a l’edifici administratiu del Govern. Autor/a: SFGA

Toni Martí va confirmar ahir que la Comissió Europea ha proposat a Andorra que el tabac pugui mantenir-se fora del règim de la unió duanera durant 10 anys, i revisar la situació en funció del pes que segueixi tenint el tabac en l’economia del país, actualment d’un gegantesc 26% del PIB. El cap de Govern considera que és una proposta «que no dono com satisfactòria», i va insistir categòricament que l’Executiu no defensa l’article 24, tot i que va indicar: «Tenim la obligació d’analitzar-la. Com a mínim, mereix una reflexió».



Martí no ho va dir com si la Comissió Europea li hagués posat la pistola al pit, sinó que es va referir a la responsabilitat, com a cap de Govern, de fer-ho, perquè una vegada i una altra, al llarg del seu discurs a la sortida de la tercera reunió del Pacte d’Estat amb els agents econòmics i socials que es va celebrar ahir a l’edifici administratiu de l’Executiu, va insistir en què l’Acord d’Associació amb la UE és vital per a la bona evolució del Principat.



Per això, cregui o no en la proposta, opina que s’ha d’intentar veure si pot tenir bon resultat. De fet, Martí va recordar que el tabac «és una qüestió de competitivitat i preu» i que el gran adversari comercial d’Andorra és la Jonquera, «que [precisament] està en tabac a la unió duanera i en règim de contingents», i que tot i així té el distintiu per poder vendre a un preu més barat que a la resta d’Espanya. «A mi m’agradaria tot...», però no pot ser, convidava a pensar un posterior silenci. I va prosseguir: «És una proposta, però independemtment d’això, el tabac perdurarà si nosaltres som capaços de fer que no hi hagi un diferencial exagerat com perquè hi hagin pràctiques il·lícites però suficients perquè els fabricants i comerciants andorrans es puguin guanyar la vida».



Amb aquesta exposició, Martí va confirmar el període transitori d’una dècada perquè el tabac mantingui els termes de l’actual Acord Duaner d’Andorra amb Europa que va avançar EL PERIÒDIC.



D’altra banda, el socialdemòcrata Pere López va estendre la mà a Martí per tranquil·litzar els sectors que estan preocupats pel Pacte d’Estat: «La visita de Thomas Mayr-Harting [el negociador de l’Acord] ha generat preocupació en alguns àmbits. Pensem que calen moltes vies de diàleg i treball conjunt perquè s’entenguin bé aquestes qüestions i cal fer molta pedagogia amb el conjunt de la societat però també prop del agents econòmics i socials, i treball conjunt d’assessors. Això esta en marxa i estem compromesos». El tema que més alarmisme genera, el tabac, també va merèixer la opinió del conseller: «Sembla inevitable anar a una disposició transitòria que, segons Martí, pot ser de deu anys, però això s’aplicaria des del moment que s’acaba la negociació. Per tant, des d’avui tenim 14 o 15 anys per treballar en altres línies. Necessitem aportació addicional per poder fer créixer altres sectors d’activitat, per acollir en un futur empreses de camps que avui no són possibles, però hem de mantenir l’essencial de l’acord duaner, que són les franquícies comercials». Sobre això, López va indicar que «no tenim informacions contràries».



La tercera reunió del Pacte d’Estat, com la primera i la segona, no va comptar amb la presència d’SDP i dels Liberals, que s’han autoexclòs per reticències polítiques. El cap de Govern, però, insisteix en què vol el compromís de tots insistint que és un projecte nacional: «Estic disposat a buscar totes les fórmules perquè hi hagi un diàleg més clar (...). Busquem els mecanismes que siguin. Si la paraula pacte d’Estat molesta, canviem els termes».