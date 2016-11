SDP presenta 15 esmenes al Projecte de Llei d’Ordenació i Supervisió d’Assegurances

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Victor Naudi, va presentar 15 esmenes al projecte de llei d’ordenació i supervisió del sector de les assegurances, de gran importància pel que fa a la modernització i regulació del conjunt del sector financer. L’objectiu de les esmenes presentades és, segons va comunicar el partit, «reforçar les garanties jurídiques deixant ben assentat que els actes administratius que dicti l’autoritat supervisora han de ser recurribles en els termes i condicions que estableix el Codi de l’Administració».



Entre els objectius més importants que es persegueixen amb les esmenes presentades destaca la modificació de les quantitats que fan referència al capital social mínim de les entitats asseguradores –per considerar que els límits monetaris no arrodonits que es presenten responen a conversions de xifres anteriors en pessetes i són impropis d’un país amb vocació d’apropar-se a la Unió Europea i que té l’euro com a moneda–, corregir diversos errors que fan referència a disposicions transitòries que no existeixen o a l’establiment d’un capital social mínim obligatori de les entitats reasseguradores per sobre del que estableix la Directiva Europea de referència. A més, també es fa especial incidència en el reforç de la transparència mitjançant la publicació completa de l’informe anual de la situació financera i de solvència de forma obligatòria, un fet que no es contempla en el projecte de llei presentat per DA, a banda de l’establiment de la societat anònima com la única forma societària reconeguda per les entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació de la llei.



Per últim, les esmenes també fan referència a un conjunt d’errors –com ara la referència al Parlament enlloc del Consell General– que, segons el partit, «són el resultat d’una excessiva i gens rigorosa inspiració espanyola del text presentat pel Govern».