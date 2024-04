Una esllavissada obliga a tallar la carretera secundària d'Anyós

L'esllavissada, que només ha comportat danys materials, ha obligat a desviar la circulació pel centre de la parròquia, la qual cosa està provocant retencions al centre de la vila, especialment en sentit baixada. De fet, el Departament de Mobilitat informa que hi ha trànsit dens a partir de la sortida d'Ordino. Des de Mobilitat han recomanat que es desviés el pas per la CG-3.

Aquest matí al voltant de les 05.30 hores s'ha després un tros de la carretera que va a la urbanització del Bosquet a la parròquia de la Massana. L'esllavissada s'ha produït a la carretera secundària d'Anyós i s'ha hagut de tallar al trànsit. El Servei de Circulació de la Massana ha informat que l'afectació s'allargarà mentre els efectius treballin per enretirar la runa i protegir la zona.

