Notícia Neugest 1957, de Viladomat, valorarà si fer una pista a Sòria L’empresa farà l’estudi de viabilitat del projecte d’esquí a Urbión Un dels paratges del massís d’Urbión. Autor/a: EL PERIÒDIC

L’empresa Neugest 1957 S.U.L., administrada per Joan Viladomat, ha estat l’adjudicatària del concurs de la Junta de Govern de la Diputació Provincial de Sòria (Espanya) per realitzar l’estudi de viabilitat d’una estació d’esquí alpí a la serra d’Urbión. L’empresa té tres mesos per redactar l’informe, pel qual cobrarà uns 30.000 euros, segons informa Soria Noticias.



El president provincial de Sòria, Luis Rey, ha afirmat que l’objectiu de l’encàrrec de l’estudi de viabilitat és «tirar endavant un projecte per a la província de Sòria que contribuirà a fixar la població i a generar desenvolupament turístic». L’informe de Neugest 1957 determinarà si és viable una Estació de Muntanya a Urbión, «i si la viabilitat és positiva caldrà tramitar l’expedient», ha assegurat Rey.



L’estudi haurà de determinar el lloc indiciat per implantar una estació d’esquí, valorant els avantatges i inconvenients, en un dels tres municipis en els qual s’estén el massís d’Urbión. També s’hauran de definir i valorar econòmicament les infraestructures, edificacions, pistes, accessos, ginys, aparcaments, instal·lacions, innivació artificial, senyalització de pistes, etcètera. Neugest 1957 també haurà de valorar l’anàlisi de la demanda «com a part essencial per determinar la viabilitat econòmica del projecte» i, per això, estudiarà els mercats potencials de l’estació d’esquí d’Urbión i les que poden ser competència directa.



L’any 2010, a través de Neugest 1957, la família Viladomat va entrar a formar part del consell d’administració de Boí Taüll Resort.