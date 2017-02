Notícia L’AREB acomiada quatre dels treballadors de l’oficina de BPA Els comiats s’han dut a terme oferint la totalitat de la indemnització El cartell de l’oficina de BPA situada al Carrer de la Unió. Autor/a: TONY LARA

L’Agència Estatal de Resolucions Bancàries (AREB) va fer efectiu dimarts l’acomiadament de quatre treballadors de l’única oficina de Banca Privada d’Andorra (BPA) que segueix en funcionament. Tots els comiats esmentats s’han realitzat oferint la totalitat de la indemnització que pertocava a cada empleat per una marxa forçada i no causal.



Segons fonts properes als afectats consultades per aquest rotatiu, els acomiadats pertanyien al grup de gent més crític amb el procés del cas BPA i amb les polítiques establertes per l’AREB. En aquest sentit, les mateixes fonts van manifestar que l’organisme regulador hauria pres aquesta decisió, entre d’altres, «per por a filtracions», ja que eren empleats que «tenien accés a informació confidencial». En algun dels casos, s’havia proposat a l’acomiadat passar a ocupar un lloc professional a Vall Banc però ells s’hi haurien negat.



Actualment, i després d’aquests darrers acomiadaments, BPA compta ja amb menys d’una desena de treballadors. Un fet, apuntaven les fonts, que podria causar problemes per atendre els clients que es dirigeixin a l’entitat per preguntar per la situació dels seus comptes. Cal recordar que, segons va informar el ministre de Finances Jordi Cinca, encara hi ha aproximadament 500 milions d’euros en renda variable atrapats a Credit Suisse. És a dir, que encara hi ha clients que tenen els seus diners atrapats i que es dirigeixen a BPA per fer seguiment del procés. De fet, en alguna ocasió fins i tot els agents de la Policia han hagut d’intervenir per la pèrdua de paciència d’algun client davant la resposta rebuda pels treballadors de BPA.