Notícia Policies, militars i guàrdies civils demanen recusar el jutge Pastor L’argumentació en contra del magistrat és que no és neutral perquè Andorra depèn d’Espanya Pere Pastor Vilanova, a la dreta, durant l’acte de renovació del seu càrrec de batlle, l’any 2010. Autor/a: TONY LARA

Andorra és una extensió de l’Estat espanyol. Almenys és el que pensen policies, militars i guàrdies civils espanyols, que han demanat la recusació del jutge andorrà Pere Pastor Vilanova. Pastor, magistrat del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), no ha admès a tràmit una demanda del col·lectiu de forces de l’ordre i aquest argumenta que el jutge no és neutral perquè és andorrà i, segons ell, el Principat depèn d’Espanya.



El col·lectiu demandant, representat per l’advocat Fernando Osuna, ha reclamat al TEDH que s’elimini el límit imposat a les seves pensions imposat fa 33 anys. El que plantegen policies i militars espanyols és que estan discriminats respecte les víctimes del terrorisme.

Les víctimes cobren íntegrament la seva pensió, mentre que els militars, policies i guàrdies civils, si pateixen una lesió en acte de servei, la seva pensió pateix una retallada que pot arribar als 900 euros mensuals, segons informe Efe. El cas ha arribat fins a Estrasburg i ha caigut en mans de Pastor. Aquest no ha admès a tràmit la demanda i, segons el lletrat, ho ha rebutjat «en dues línies» sense una argumentació de pes.



L’advocat ha presentat una recusació contra Pastor perquè considera, en nom dels seus representats, que «no és legal que un jutge d’un estat resolgui demandes del seu propi estat, és a dir, un jutge espanyol integrat en el TEDH no pot tractar de resoldre matèries o litigis en què intervingui Espanya». Però Pastor és andorrà, nascut l’any 1968, i és jutge del TEDH a proposta d’Andorra, no d’Espanya.



Els demandants, però, insisteixen en posar en un mateix sac el Principat i l’Estat espanyol ja que, per a ells, tothom coneix la relació d’Andorra amb Espanya i «la seva dependència administrativa en diverses qüestions». Osuna basa la «dependència» en temes d’educació, de defensa i militar i en què un dels dos coprínceps és espanyol, concretament el bisbe d’Urgell. El lletrat obvia que a Andorra conviuen tres sistemes educatius (un de propi), que no hi ha exèrcit perquè mai ha estat en guerra però sí que té Cos de Policia propi, i que el Coprincipat garanteix la sobirania d’Andorra des del segle XIII.



Pastor forma part de la Secció Tercera del TEDH, integrada per set jutges, i presidida pel magistrat espanyol Luis López Guerra. Per als recusadors, el jutge andorrà està sota les ordres de López Guerra que, per la seva part, no pot acceptar una demanda que va contra qui l’ha col·locat al Tribunal Europeu.



Per tot això, Osuna considera que «el principi d’independència i imparcialitat judicial del TEDH respecte al poder polític quedaria qüestionat» i, per tant, exigeix que s’anul·li la no admissió de la demanda del col·lectiu de les forces de l’ordre, desestimada per Pastor el passat 1 de desembre.