Notícia Martí proposa calcular cada any les transferències segons el PIB Els comuns es repartirien 40 milions d’euros en parts iguals i la resta en funció de determinats paràmetres Martí i Naudí amb els cònsols de les set parròquies. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Govern va mostrar ahir les cartes que tenia amagades. Després del cop rebut a la darrera sessió del Consell General, on l’oposició va aconseguir tombar la proposta per mantenir congelades les transferències als comuns, l’Executiu ja té preparada una nova reforma de la Llei qualificada de transferències als comuns, que casualment atorga als comuns una quantitat final aproximada de 54-55 milions d’euros, molt similar als 54,6 milions de la xifra que el gabinet ha aconseguit mantenir congelada, i bastant més baixa dels 63 milions d’euros que toca pagar després de la votació al Consell General.

La proposta va ser desvelada ahir en la reunió que van mantenir amb els cònsols el cap de Govern, Toni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí. Allà es va explicar als representants parroquials que la nova fórmula calcularia les transferències segons el Producte Interior Brut (PIB) de l’any anterior. La idea de l’Executiu es deixar un import fix (al voltant de 40 milions d’euros) que es repartirà de la mateixa manera entre els set comuns. Un segon import es repartirà de forma variable en funció de diversos paràmetres, com per exemple els comuns que han fet els deures en l’execució de projectes importants per a la parròquia, i els que no. El Govern pensa que aquesta recepta obligarà a les corporacions locals a fer inversions. Martí i Naudí van explicar ahir que s’exigirà als comuns que hagin netejat els cens i hagin acabat amb la confecció del cadastre.



La trobada / En el comunicat que ahir va emetre el Govern es va ometre aquesta informació, assenyalant el cap de Govern, Toni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, es van reunir amb els cònsols per avançar en la reforma de les lleis qualificades de competències i transferències. Durant aquesta trobada el Govern va facilitar un document amb una proposta, que ara «analitzarem i anirem treballant», tal com va manifestar la cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va assenyalar que «és molta informació i que s’ha de pair», però no va entrar en valoracions sobre si els comuns hi estarien d’acord o no. Un dels punts principals de discussió del document lliurat pel Govern seria la proposta de transferències que reben els comuns (partint del que s’acordi sobre les competències). El Govern vol situar la xifra a l’entorn dels 54,6 milions anuals, la xifra estipulada quan aquestes estaven congelades. Divendres passat els cònsols de DA van donar el vistiplau a aquesta possibilitat.

En acabar la reunió, Naudí va destacar «la bona sintonia» entre les dues parts en el treball per modificar les lleis qualificades. Va assegurar que hi ha «bona voluntat i ganes de treballar». Així mateix, va defensar que l’objectiu és tancar un acord per presentar-lo al Consell General el proper mes de març. Marsol considera que és una data factible, tot i que va recordar que caldran més reunions i diàleg entre totes les corporacions, «sense pressa».