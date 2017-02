Sandra Herver, campiona absoluta de Madrid

Sandra Herver va aconseguir a la localitat de Pinto pujar al caixó més alt del podi al Campionat de Madrid absolut, que permetia classificar-se per al Campionat d’Espanya. L’andorrana, del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany, va participar-hi aquest cop representant al Club Ivan Leal d’Arganda del Rei. Es va imposar en la categoria de kumite -61 quilos.



En primera ronda s’imposava a Julia Desesquelles per 1-0 i en la segona a Rocío Rico, a la que superava per 5-0 per decisió arbitral després que el combat finalitzés amb empat. A les semifinals guanyava a Estefanía Martínez per un clar 8-0 i en la lluita pel títol es trobava a Anabel Rico, a la que vencia per 3-0. Herver finalitzava la competició de manera impecable, amb la medalla d’or i sense rebre cap punt en contra. Aquest èxit li va permetre a ser convocada pel seleccionador de Madrid, Lorenzo Campillejo, per a la preselecció del proper cap de setmana per preparar el Campionat d’Espanya sènior.



Quatre andorrans a l’Europeu / La Federació Andorrana de Karate (FAK) comptarà amb quatre representants al Campionat d’Europa cadet, júnior i sub-21 que es disputa de divendres a diumenge a Sofia (Bulgària). Tots competiran en kumite.



El primer dia de l’esdeveniment entren tres en joc els tres cadets. Joel Quintana ho farà en -57 kg, Melchor Randy en -52 kg i Melania Hernández en -47 kg. Diogo Martins competirà diumenge en sub-21 -75 kg. L’expedició la completaran el president de la FAK, Xavier Herver; el Seleccionador nacional, Sr. Manel Garcia Jodar; i el director d’arbitratge i àrbitre mundial, Luís Ignacio Gómez.