El «final de crisi» del ministre Camp desperta la polèmica

Després de que el ministre de Turisme, Francesc Camp, anunciés públicament «el final de la crisi econòmica» durant la presentació dels indicadors econòmics del 2016 el passat dimecres, va aflorar ahir un allau de crítiques i opinions contràries al que, des de la majoria de sectors, es va titllar com «una afirmació que no s’ajusta a la realitat». El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va explicar a EL PERIÒDIC que «tot i que es nota un canvi de tendència important en certs sectors econòmics», el veritable problema del país està en la «forta crisi interna que patim des de fa molt de temps i que encara no hem solucionat». Altimir va explicar que «la obertura econòmica iniciada en els darrers anys encara no està donant els fruits que s’esperava» i que el país encara ha de pair «els enormes canvis que s’han anat implantant» per adaptar-se a la realitat internacional.



Pel que fa al sector financer, el president de la CEA va expressar que «si li diguéssim al sector financer que la crisi s’ha acabat s’en riurien», ja que la llei d’intercanvi d’informació fiscal «els està fent i els farà perdre molts clients». Per superar la situació actual, Altimir va manifestar que «encara queda molt de treball i esforç per fer», començant per eliminar les «enormes traves que tenen les empreses encara avui per instal·lar-se al país».

Unió Hotelera / Segons els indicadors econòmics presentat pel ministre de Turisme, el sector de l’hoteleria és un dels que està experimentant una recuperació més notòria, tal com demostra el 9% més de treballadors del mes de novembre de l’any passat respecte el mateix període del 2015. Segons Manel Ara, president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), «les xifres que registra el sector són molt bones, especialment durant l’últim any i mig». Tot i que Ara va expressar que l’opinió en referència al final de la crisi «és molt relativa», va reconèixer que s’acabarà el febrer registrant un inici de 2017 «amb xifres rècord». A banda de l’increment tant de l’ocupació com de la contractació de treballadors, el president de l’associació va destacar «l’increment del 2,9% del salari mitjà» del sector en relació al curs anterior, fent referència a les dades publicades pel Departament d’Estadística.

Oposició / El conseller de Liberals d’Andorra, Ferran Costa, també va posar en entredit les declaracions de Camp, titllat de «posada en escèna eufòrica d’unes dades de les quals només se n’ha fet una anàlisi molt supèrflua». Segons el conseller general, pel que fa a les dades d’afiliació a la CASS, «si mirem el nombre de persones inscrites l’any 2011 veiem que tots els mesos registres un nombre superior al dels mesos de l’any passat», posant de relleu «des de l’inici de la legislatura no s’ha aconseguit arribar a nivells previs als darrers sis anys». A més, també va criticar que s’adjudiqui la reducció de l’1% dels empleats del sector financer «a la llei d’intercanvi fiscal», ja que segons Costa «es tracta d’una crisi estructural des de fa molts de temps que no encara no s’ha aconseguit resoldre». El conseller de Liberals també va criticar la celebració de l’increment de les importacions, explicant que «si en desgranem els sectors, veiem que el que ha patit un increment més pronunciat és el de joies i metalls preciosos», un fet que atribueix a «aquelles persones que han retirat els diners de les entitats financeres per culpa de l’intercanvi d’informació fiscal i que les han convertit en altres actius».



Per altra banda, Costa va lamentar profundament que l’economia del Principat «estigui tan estretament lligada a la del país veí [Espanya]», així com també que «el poder adquisitiu de treballadors, empresaris i jubilats encara no hagi arribat als nivells pre-crisi».

Comerç / Pel que fa al comerç, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Vivand, Susagna Venable, va manifestar que «és difícil afirmar que s’ha acabat la crisi» ja que «malgrat el nombre de treballadors del sector s’ha estabilitzat, la facturació no ha superat de forma destacable les xifres dels anys anteriors».