Notícia Sense rastre d’Andorra Airlines ni Air Andorra Els dos grans projectes de l'aeroport de la Seu s'han fos Un moment de la presentació d’Andorra Airlines. Autor/a: El Periòdic

Les dues grans promeses de la infraestructura han desaparegut del mapa. Cap de les dues ha aconseguit, malgrat anunciar-ho a bombo i plateret, dur a terme les línies regulars que pretenien, i s’ha esvaït la seva pista.



Buscant per internet en podem trobar el rastre. Després de posposar l’activitat diversos cops, la web d’Andorra Airlines convida als seus lectors a inscriure’s a un butlletí per rebre informació dels vols que en teoria havien d’operar «al segon semestre del 2016». Air Andorra també té web (que no està en català), té ple d’errors de codi i la informació a mitges, explica que «Clients en 100 països utilitzen Air Andorra», però poca oferta hi ha a l’hora de la veritat.