Notícia El Registre de Morositat recobra el 50% dels impagats En el període d’un any el percentatge s'elevarà fins a un 80 o 90% Cinca i Castillo, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Registre de Morositat (RAM) ha rebut, durant els seu 100 primers dies de funcionament, un total de 72.421 incidències per un valor de 34,2 milions d’euros. D’aquestes, el RAM ha recobrat més del 50% dels casos, el que representen 37.124 incidències per un valor de 18,6 milions d’euros. Aquesta taxa, segons va indicar el soci director, David Castillo, és similar a la dels països veïns. Amb tot, esperen que en el període d’un any el percentatge s’elevi fins a un 80 o 90%. Tal com va explicar Castillo, creuen que aquestes xifres són possibles per la dimensió d’Andorra. I és que, segons va exposar, «aquí es coneix tothom i a ningú li agrada que el vegin en una llista de morosos».