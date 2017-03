Notícia Proposta a la UE sobre el tabac, el mes de maig Andorra vol incloure 16 dels 23 primers capítols a la unió duanera Un moment de la reunió amb els sectors econòmics i socials per l’acord d’associació amb la UE, ahir. Autor/a: SFGA/Javiladot

El Govern vol presentar a la Unió Europea (UE) una proposta «consistent» i «coherent» sobre el tabac el proper mes de maig. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que va indicar que la feina feta amb el sector va permetre enviar a Brussel·les ja la setmana la proposta andorrana per mantenir la indústria tabaquera i el sector agrícola. Ara «caldrà treballar de cara a la propera ronda de negociacions» prevista per al proper mes de maig per precisar-la.



El ministre Sabaoya va exposar que no sap si l’acord «estarà prou madur» per tancar-lo definitivament en aquesta trobada però va assegurar que l’Executiu treballarà amb el sector de fabricants i productors per tal de garantir-ne el futur mantenint «un règim particular que permeti la continuïtat del sector industrial i la viabilitat del sector agrícola».

Pel que fa als capítols de l’1 al 23, el responsable de la cartera d’Afers Exteriors va indicar que la darrera reunió amb la UE també va servir per analitzar quins productes podrien entrar en unió duanera i quins necessitaran d’un tracte especial. En total, el Principat va mostrar predisposició d’incloure’n 16. La introducció d’aquests capítols a la unió duanera permetrà que puguin ampliar el mercat, ja que podran produir, distribuir o transformar productes per ser exportat sobretot a territoris de proximitat. La resta s’incorporaran a través de reserves, ja que es tracta de productes amb poca producció com ara «certs tipus de carn, mels o confitures».



Valoracions del agents/ Les declaracions del ministre van tenir lloc ahir un cop finalitzada la reunió amb els representants dels sectors econòmics i socials en relació al pacte d’Estat per a l’acord d’associació amb Europa. El secretari general d’Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va opinar que «no veiem que cap infraestructura d’Andorra, ni cervesera, ni de mels pugui anar a competir amb empreses de la UE, però bé, si aquesta reunió pot ajudar els petits i mitjans productors a desenvolupar-se fora del país, benvinguda sigui».



Així mateix, Ubach va recordar que estan a l’espera per aboradar el que consideren un tema cabdal com són els drets laborals i socials. En aquest sentit, va avançar que el proper 4 d’abril el Govern els ha citat en una reunió per presentar-los el nou Codi de Relacions Laborals. «El nostre objectiu és instaurar el conveni col·lectiu com la manera de treballar entre l’Administració i els seus treballadors, tal com funciona a la resta de països del món civilitzat, excepte Andorra», va considerar.



Per la seva banda, el conseller socialdemòcrata, Pere López, va valorar positivament el clima de treball i el fet que cada vegada hi hagi «més informació compartida» i que això permet als assessors «treballar plegats en molts àmbits». La feina continua, va indicar, i «el mecanisme» de comunicació entre el Govern i els agents «és cada vegada més positiu».