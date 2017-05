Notícia L’AREB segueix sense data per recuperar la renda variable Hinojosa diu que el termini de confirmació de Suïssa ha expirat i que desconeixen quan tindran accés als diners Un home passeja per davant d’una de les oficines de Vall Banc. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) segueix sense poder reclamar a Credit Suisse que retorni els 500 milions d’euros en renda variable que segueixen bloquejats i que pertanyen tant a clients de Vall Banc com de Banca Privada d’Andorra (BPA). L’AREB va informar el passat 15 de març a través d’un comunicat que el supervisor bancari suís (Finma) havia reconegut en data 13 de març el procés de resolució de BPA i que, per tant, al cap de 30 dies hàbils d’aquesta notificació l’ens andorrà podria demanar la repatriació dels diners bloquejats. Amb tot, i malgrat haver transcorregut aquest període, l’AREB encara no té confirmació escrita de la resolució ferma per part de Suïssa per recuperar els actius.



El president de l’AREB, Albert Hinojosa, va informar ahir a EL PERIÒDIC que estan a l’espera de rebre notícies per part del Finma un cop vençuts els 30 dies pactats. Segons va detallar, el període va acabar la setmana passada, ja que la festivitat per Setmana Santa ha provocat que el procés s’allargués. En tot cas, «entenem que en breus tindrem notícies per part seva», ja que «nosaltres no podem instar al supervisor suís a donar-nos una resposta». Hinojosa va indicar, però, que «no puc donar una data concreta en què serà efectiu el desbloqueig perquè no depèn de nosaltres». «No sé si serà aquesta setmana, la que ve o d’aquí un mes, però entenc que serà aviat», va afegir.



Desconfiança per part dels clients / El canvi de data ha provocat, un cop més, desconfiança i malestar entre els clients de Vall Banc i de BPA. Tal com van informar des de la Plataforma d’Afectats de BPA liderada per les advocades Anna Solé i Gema Martínez, les persones perjudicades « ja no es creuen el que els hi diuen». «El canvi de data és una constatació més de la falta de credibilitat» ja que «fins la data ha estat reiterat l’incompliment de tot el que anunciaven», va sentenciar Solé. Tot plegat ha provocat que «el client estigui desesperat» i que hagin decidit seguir amb les accions legals interposades malgrat l’anunci que va fer l’AREB el març. A més, va assegurar que tots els clients que representen des de la Plataforma i que quantifiquen amb «centenars», «tenen clar que volen vendre i cancel·lar el compte».



Concretament pel que fa al comunicat on l’agència andorrana indicava una data pel desbloqueig, l’advocada va informar que «no és objecte d’acció legal perquè va ser una comunicació als mitjans». Seguiran lideradant, però, les demandes contra Vall Banc per incompliment de contracte i contra l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) per haver concedit una llicència una entitat bancària que «des del primer dia sabien que no podria operar amb total normalitat».



En el primer dels casos, les advocades defensen que en cas que els clients demanin de vendre la renda variable per tancar el compte, el nou banc no els ho permet «amb l’excusa que no hi tenen accés». Al seu entendre, «estan incomplint el contracte amb el client». En el segon cas, recorden que l’INAF és l’encarregat de mantenint un bon funcionament de les entitats i que es compleixi amb les ordres dels clients. No fer-ho, agregava, «podria fins i tot arribar a portar el tancament de l’entitat» tot recordant que un dels arguments per la intervenció de BPA va ser que «no hi havia custodis».