Notícia L''on line' fa mal a les agències La contractació de viatges a Internet no aporta el plus que ofereix el sector tradicional

Cada vegada hi ha més gent que decideix organitzar les seves vacances remenant a Internet. La creença és que les reserves són molt més barates que recórrer a una agència de viatges tradicional, tot i que des del sector s’assegura que, al final, el barat surt car i que la clientela es perd tot el valor afegit que aporta contractar una sortida amb els professionals de tota la vida: «Aportem atenció personalitzada al client, seguiment del viatge, control de qualitat i assistència les 24 hores», comenten en Nicolás Nova, d’Internova Turisme, i Luís Garrote, d’Akí Travel i Ocio Booking.com.



Aquest hivern, entre tots dos, han tancat 15.000 pernoctacions al país, sobretot del mercat espanyol. Gent que contracta paquets d’esquí i que busca tenir-ho tot preparat a l’arribada: el forfet, les classes d’esquí contractades, acompanyament fins a l’hotel o apartament, tiquets per menjar als restaurants, l’entrada a Caldea... I sempre amb una persona de referència que els ajudarà davant de qualsevol imprevist com, per exemple, un desafortunat accident d’esquí.



«El que ens fa mal a les agències tradicionals és la comercialització on line», lamenten els dos agents de viatges, «i la clientela perd el plus de serveis que oferim. La gent creu que compra més barat, però no compra res. El paquet tancat surt més a compte que contractar cada cosa individualment. En definitiva, a Internet no compres cap xollo», subratllen. A més, «nosaltres som la imatge del país», afegeixen.



Si l’on line fa mal, què passa amb plataformes com AirBnB? «El problema és per al veïnat, que depèn del turisme que ve pot molestar», recalquen. Els allotjaments turístics els veuen bé sempre que el sector estigui regulat. Amb tot, Nova i Garrote insisteixen que l’única garantia de qualitat està en la contractació per agència.